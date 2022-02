Carmen de la Sălciua susține că a fost înșelată de Culiță Sterp după doar o lună de la căsătorie: „Sufletul meu ajunsese la capătul puterilor”

Carmen de la Sălciua a făcut o serie de dezvăluiri care nu-i vor pica tocmai bine lui Culiță Sterp. Dacă până acum a evitat să spună anumite lucruri despre căsnicia pe care a avut-o cu interpretul de muzică de petrecere, a sosit momentul să pună punctul pe i.

Artista a recunoscut că a fost înșelată de fostul ei soț. Infidelitatea s-a produs după doar o lună de la căsătoria lor. Cu toate acestea, cei doi au continuat să fie împreună pentru încă un an.

Carmen și-a dat seama după prima infidelitate a lui Culiță că mariajul ei nu va avea trai lung. A sperat și a tras pentru relația ei, dar, în cele din urmă, despărțirea avea să fie singura soluție.

ADVERTISEMENT

Carmen de la Sălciua, despre despărțirea părinților ei

Cântăreața a vorbit și despre divorțul părinților ei, un alt eveniment care a marcat-o destul de tare. Vedeta avea doar 14 ani când mama și tatăl ei s-au separat. Și despre acea perioadă își amintește astăzi cu tristețe. Timp de 5 ani, Carmen nu a vorbit cu tatăl ei, dar după ce acesta intrase la pușcărie, a reluat legătura cu el.

„Copilăria mea a fost una foarte simplă. Mereu am spus că am avut o stea deasupra capului meu și mi-a îndrumat pașii și am ajuns aici.

ADVERTISEMENT

Părinții mei sunt divorțați. Tata locuiește la Timișoara, mama la Sălciua, eu la Alba Iulia. Financiar, m-am susținut eu. Până după terminarea liceului, m-a susținut mama.

Orice copil care trece prin divorțul părinților are două soluții: ori să devină total opus, ori să meargă pe un drum alunecos care poate duce la ruinarea psihică”, a declarat Carmen de la Sălciua la

ADVERTISEMENT

Artista susține că a fost înșelată de Culiță Sterp, la doar o lună de la nuntă

La procesul de , Carmen optase să stea cu mama ei, căci i se părea că avea mai multă grijă de ea.

După confesiunile făcute despre despărțirea părinților, vedeta a vorbit și despre propriul ei divorț.

ADVERTISEMENT

„O femeie înșelată e ca o lumânare stinsă. Divorțul nostru era oarecum premeditat. L-am premeditat din secunda în care am aflat de prima infidelitate. Am aflat de prima lui infidelitate la o lună după căsătorie. Lumea credea că am făcut toată mascarada asta pentru rating, pentru că am mai stat un an împreună.

Acum este irelevant ce s-a mai întâmplat. Ulterior, răbdarea și sufletul meu ajunsese la capătul puterilor”, a spus Carmen despre ruptura de Culiță.