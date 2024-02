Carmen Harra șochează! Ce spune despre viitorul președinte al României și alegerile din SUA: „Nu iese el”

Carmen Harra face previziuni despre cine va fi președintele României, dar care va fi soarta Statelor Unite, unde duelul dintre Donald Trump și Joe Biden s-ar putea repeta! În exclusivitate pentru FANATIK, vedeta tv ne-a povestit și care sunt problemele cu care se confruntă americanii și ce o întreabă cel mai des oamenii de rând.

Carmen Harra, profeție despre președintele României. Ce se întâmplă în America

Carmen Harra ne-a mărturisit că la fel ca românii, și americanii au aceleași preocupări, legate de traiul de zi cu zi și de drumul pe care o va lua omenirea. Harra a dezvăluit, pentru FANATIK, și ce activități mai are în State, unde e prezentă în la diferite podcasturi și emisiuni de televiziune. Pregătește, printre altele, lansarea unei cărți care abordează medicina holistică.

În România, încă de la sfârșitul anului trecut au început să fie vehiculate tot felul de nume pentru viitorul președinte al României. Printre cei introduși în sondajele de opinie efectuate până acum se numără actualul premier, Marcel Ciolacu, Diana Șoșoacă, (șeful adjunct de la NATO), și, în multe ocazii, procurorul general european Laura Codruța Kovesi.

Ei bine, Carmen Harra e de părere că anul ăsta vom fi luați cu toții prin surprindere. Niciunul din numele intens ventilate în spațiul public nu va ieși președinte al României, susține ea. Întrebată, totuși, dacă România e pregătită pentru o femeie în cea mai înaltă funcție, Carmen ne-a zis că anul ăsta nu, dar că Șoșoacă va ieși destul de mult în față. Cu alte cuvinte, nici Șoșoacă și nici Kovesi nu va ajunge la Cotroceni, ne-a mai zis.

Harra susține că niciunul din numele vehiculate nu va ajunge președintele României: „Șoșoacă are șanse să se impună, că e foarte agresivă”

„Niciunul din cei care sunt în scenarii nu ajunge președinte. Sunt numai scenarii, dar nu vor fi realizabile. România nu e pregătită încă să aibă o femeie președinte, dar cred că va fi o foarte mare bătălie. De exemplu, Șoșoacă intră foarte mult în față. Pe Kovesi nu o văd, în viziunea mea, nu.

Șoșoacă are șanse să se impună pentru că e bătăioasă, e foarte bătăioasă. Are simpatia celor mulți, pentru că e foarte agresivă și promite schimbări majore, adică să scoată toată mizeria care a fost de-a lungul timpului. Cel puțin ăsta e sentimentul pe care ea încearcă să îl dea oamenilor, că poate să facă lucrul ăsta. Oamenii au nevoie de promisiuni mari, merg cu dorința că ceva major se poate schimba în viața lor. Șoșoacă se pliază exact pe imprevizibilul acestui an, un an foarte important din punct de vedere karmic”, sunt previziunile făcute de Carmen Harra, în exclusivitate pentru FANATIK.

Carmen Harra spune că a dispărut ”țara tuturor posibilităților”. De ce se tem americanii

Carmen Harra a trecut apoi la o radiografie despre situația din Statele Unite ale Americii și ne spune că visul american nu mai e ce a fost. Harra ne-a zis, însă, că e foarte mulțumită, deocamdată, de traiul din Florida, acolo unde s-a mutat în urmă cu mai mulți ani, după o perioadă de ședere în New York.

Și americanii sunt la fel ca românii, mă întreabă cel mai des unde se îndreaptă omenirea, ce se întâmplă cu noi. În America e o perioadă foarte tensionată, la nivel de politică, la toate nivelurile. America nu merge unde trebuie. Nu merge în sus, merge în jos. Greșelile politice care s-au făcut în ultima vreme sunt catastrofale. Statele Unite își pot pierde supremația. E preocupare cine vine din urmă, dacă vine China, căci e teama asta că America nu mai are forța dominantă.

„Se închid simbolic toate granițele”

„Declinul este unul evident. Se vede catastrofa în primul rând din punct de vedere financiar, se simte în viața de zi cu zi, totul este scump, totul e dificil. Cum să spun, așa zisa țară a tuturor posibilităților își pierde acest titlu. Sunt atâtea probleme cu care americanii se confruntă.

Nu mai e totul la dispoziție cum era odată, când puteai să faci orice în țara asta. Cum am venit eu acum 40 de ani și am putut să scriu cărți, să cumpăr case, să fac orice aici, ca străin, ca imigrant, știi? Acum se închid în mod simbolic toate granițele.

Problemele astea cu imigrația ilegală sunt reale. S-a distrus totul complet. Uite, New York-ul, care era o superbitate de oraș, o frumusețe, a devenit o nenorocire. La tot colțul de stradă sunt oameni pe jos, oameni fără adăpost, e un dezastru. Eu am stat în New York, am plecat din New York în urmă cu mulți ani, eu știam că New York-ul se prăbușește.

„Nu iese Biden”

Am venit în Miami, știi că aici încă se mai poate spune că poți trăi foarte bine. Mă gândeam zilele trecute unde să mă mut. (râde) Din Florida am zis, totuși, că nu mă mut, că e un stat fără prea multe taxe, plus că mie îmi place căldura, deci e o chestie de preferință.

Nu iese el, nu iese Trump. Eu nici nu cred că el vrea, dar este o manipulare a partidelor. Se joacă niște jocuri pe ușa din dos, iar lumea e oripilată de jocurile astea. Dacă faci sondaje, statistici, o să vezi că nimeni nu-l vrea pe Trump, dar nimeni nu-l mai vrea nici pe Biden. Aici e toată chestia, că și cum sunt scoși tot ei în față. Vezi, anul ăsta nu-i ceea ce pare”, a mai declarat Carmen Harra, pentru FANATIK.

Cu ce se ocupă Carmen Harra în SUA

Carmen Harra ne-a zis și ale Americii, dincolo de previziunile făcute despre viitorul președinte al României.

„Eu scriu în continuare pentru Daily Mail, pentru The Sun, New York Post, pentru toate publicațiile astea. Am scos și o carte acum patru săptămâni. Acum voi scoate o carte de medicină holistică, am făcut un întreg manual, de 700-800 de pagini.

Acum sunt la NBC vreo zece zile, mă tot cheamă aici la emisiuni. Am fost și la un podcast din ăsta american foarte ascultat, cu ăia de la Comedy Central. Și vorbeam și acolo, tot așa, despre ce se întâmplă în lume”, a încheiat Carmen Harra, pentru FANATIK.