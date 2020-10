Carmen Iohannis, apariție inedită la decorarea președintelui în Germania. Ce ținută a purtat prima doamnă

View this post on Instagram

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sunt deosebit de onorat să primesc astăzi, la Magdeburg, în condiții speciale, Premiul „Otto cel Mare”, o reconfirmare a angajamentului meu personal și al poporului român față de proiectul european, față de valorile și principiile democratice care ne-au adus împreună.

A post shared by Președintele României (@klausiohannis) on Oct 14, 2020 at 11:56am PDT