Carmen Tănase, declarații surprinzătoare despre ”a doua sa mamă”. La cine se referă actrița

Renumita vedetă din serialul Inimă de țigan face despre ”a doua sa mamă”. La cine se referă actrița care de-a lungul carierei artistice de 40 de ani a jucat în numeroase producții și piese de teatru.

Carmen Tănase, informații neașteptate despre cea pe care o consideră ca o mamă. Despre cine e vorba

Carmen Tănase a oferit informații neașteptate despre cea pe care o consideră ca o . Vedeta în vârstă de 62 de ani se referă la regretata Olga Tudorache care s-a stins din viață în anul 2017 și care i-a fost mentor.

ADVERTISEMENT

Actrițele au avut o relație specială. În plus, protagonista din State de România are numai cuvinte de laudă la adresa îndrumătorului său care va rămâne în inima și în sufletul ei pentru totdeauna. A învățat multe de la ea.

„E ciudat că în ultima vreme am tot vorbit despre Olga Tudorache. Cred că am făcut ceva bine într-o viaţă anterioară şi am reuşit să nimeresc la ea. A fost profesoara mea şi, cumva, a doua mea mamă, căci aşa era relaţia noastră.

ADVERTISEMENT

Altfel nu-mi explic acest noroc. Olga era un copil mare, era extrem de sensibilă şi emotivă. Şi Dumnezeu i-a dat carcasa aceea, aşa cum se întâmplă la arici. Aricilor le-a dat Dumnezeu ţepii, pentru că sunt extrem de fragili pe dinăuntru.

Odată ce o cunoşteai, acolo rămâneai, lipit, nu mai aveai cum să pleci vreodată. Olga Tudorache rămâne în viaţa mea o persoană însemnată cu roşu, cu fierul roşu. Am învăţat imens doar uitându-mă la ea.

ADVERTISEMENT

Nu trebuia să-mi spună nimic pentru că înţelegeam tot. O actriţă uriaşă. Ne duceam să o vedem la fiecare spectacol”, a dezvăluit Carmen Tănase recent în emisiunea Rețeaua de idoli, de la .

Carmen Tănase și Olga Tudorache, vacanțe împreună

Carmen Tănase a mai povestit că știa pe de rost toate spectacolele în care juca regretata Olga Tudorache. Actrița crede că a învățat meserie privind multe dintre piesele de teatru ale acestei vedete care avea un umor extraordinar.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, artista originară din Ploiești și regretata actriță au petrecut foarte multe vacanțe împreună, în special pe litoralul românesc. Au început să joace împreună când Flăcărica era în anul 2 de facultate, la Teatrul Mic.