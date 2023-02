Carmen Tănase, mărturisiri despre problemele cu greutatea: “Nu cred că există dietă să nu o fi ținut-o.” Cum a reușit să slăbească

Carmen Tănase a făcut dezvăluiri despre problemele cu greutatea, pe care le are de mult timp. Vedeta a ținut foarte multe diete, însă fără rezultate. În prezent, actrița este foarte ocupată și nu prea mai are timp să mănânce.

Carmen Tănase a făcut mărturisiri despre problemele cu greutatea

este într-o formă foarte bună, la 62 de ani, însă a mărturisit că are de mult timp probleme cu kilogramele în plus. De-a lungul timpului, Carmen Tănase a ținut numeroase diete, însă multe dintre ele nu au funcționat.

Una dintre cauzele problemelor ar putea fi și stresul, după cum a menționat actrița, care este și foarte ocupată în plan profesional. Din păcate, aceasta nu știe cum să scape de problema stresului.

“Tot timpul am ținut. Am ținut toate dietele posibile. Nu cred că există dietă să nu o fi ținut-o. ‘Aiurea în tramvai’. Degeaba. Am ținut și unele care au funcționat, dar după ce s-a terminat dieta, s-au pus la loc kilogramele.

E stres mult. Din cauza aceasta. Dacă aș scăpa de stres… Dar cum? Nu prea ai cum să scapi!”, a declarat Carmen Tănase pentru

Întrebată dacă obișnuiește să gătească, Carmen Tănase a spus că făcea des acest lucru, mai ales atunci când , însă acum nu mai are suficient timp. În acest moment, actrița este foarte ocupată cu filmările pentru Clanul, dar și cu alte spectacole de teatru, așa că nu mai are când să se ocupe de mâncare.

“Gătesc. Și făceam lucrul acesta, mai ales de când m-am mutat la țară o luasem tare cu gătitul, toată ziua bună ziua, care cum venea, ce își dorea, dar acum nu mai am cum. Nu mai am timp. Deloc. Puținul timp cât stau acasă am de învățat sau, pur și simplu, vreau să stau.”, a adăugat aceasta.

“Nu am timp să stau la masă să mănânc”

Carmen Tănase a mai spus că mănâncă foarte multă mozarella cu roșii în ultima perioadă, deoarece preferă ceva rapid. Actrița nu are foarte mult timp de mâncat, așa că preferă această variantă și nu stă nici la masă.

“În ultima vreme, cine mă aude s-a săturat, că mănânc doar mozarella cu roșii. Pentru că se mănâncă foarte repede, nu am timp să stau la masă să mănânc. Când mă duc la un restaurant este altceva, dar acasă mănânc mai mult cu capul în frigider. Nu pierd timpul acasă să mănânc. Nu mă așez la masă, consider altceva mult mai important.”, a continuat Carmen Tănase.

De anul trecut, Carmen Tănase interpretează rolul Luminiței Achim în serialul Clanul, cu care are mai multe lucruri în comun, printre care tăria de caracter și iubirea pentru copil. Un nou sezon al seralului a început duminică. 19 februarie 2023.