Cârțu, dezvăluire după U Craiova – Poli Iași 2-2: „Mihai Rotaru a plecat pe jos de nervi!”

semieșecul trupei lui Ivailo Petev. Fostul antrenor și președinte al oltenilor a fost extrem de supărat, mai ales că „leii” au condus cu 2-0 la pauză.

Sorin Cârțu, dezvăluiri despre Mihai Rotaru: „A fost supărat. A plecat pe jos la vestiare”

Sorin Cârțu a intervenit l : „Îmi pare rău că aseară când a plecat nici n-am mai apucat să ne spunem sărbători fericite. A fost supărat. A plecat pe jos pe la vestiare cred”.

Fostul tehnician a fost reacție surprinzătoare: „Cred că dacă eram antrenor aseară la echipa asta spărgeam tot prin vestiare la ce s-a întâmplat. Și nu înțeleg deloc. Am o stare așa confuză.

Sentimentele sunt amestecate. Nici nu știi ce să faci: să critici, să încerci să cauzi motive. Așa masochism cum este la echipa asta eu n-am văzut la nimeni. Nici nu știi ce să zici după prima repriză”.

Sorin Cârțu, reproșuri pentru cei mai importanți jucători ai Universității Craiova: „Prmii pe care îi certam și le imputam”

Sorin Cârțu a făcut apoi „lista neagră” după meciul cu Poli Iași: „Primii pe care îi certam și le imputam ceea ce s-a întâmplat pe teren sunt jucătorii ăștia cu experiență: Bancu, Mitriță, Kurtic, Koljic, Mateiu. Pe ei i-aș fi certat primii. Nu poți să accepți să se întâmple așa ceva. Să ai un adversar în genunchi și apoi să faci egal cu ei”.

Fostul oficial al „leilor” a încercat să explice ce s-a întâmplat în repriza a doua: „După pauză a fost un joc economicos. Să încerci să joci din puțin, pe combinații scurte. N-am mai văzut nimic din ceea ce s-a întâmplat în prima repriză când au fost demarcări, centrări, verticalizări.

Apoi o jumătate de oră n-au existat și au fost dominați de o echipă care era în genunchi în prima repriză. Pe urmă din nou alte 15 minute cu agresivitate, încercând să întorci rezultatul și ai pus iar sub presiune adversarul. Puteam însă să și pierdem meciul”.

„Nu există nicio echipă în campionatul nostru să execute atât de slab fazele fixe”

Și Sorin Cârțu și-a continuat discursul acid: „Eu cred că nu există nicio echipă în campionatul nostru să execute atât de slab fazele fixe. Nu avem niciun fel de eficiență, nu creem periculozitate.

Crețu fundaș central e o problemă acolo. Nu ai voie să nu vii acolo la intercepție, să înlături pericolul mai repede. Ai așteptat balonul către tine și ăla și-a băgat piciorul și a dat penalty.

Nu trebuia să ajungem în postura asta. Am avut o primă repriză în care nu trebuia să-i dăm nicio șansă adversarului său își revină. Au dat două goluri pe niște gafe individuale. Dar nu trebuie să sărim pe Popescu. Au fost atâtea meciuri în care a salvat echipa.

Nu e prima dată când se întâmplă. Același lucru s-a întâmplat și la Hermannstadt. Sunt două meciuri în care tu în loc să ai șase puncte sau patru, ai doar două”.

Luis Phelipe, transferul FCSB-ului, nu l-a impresionat deloc pe Sorin Cârțu, care l-a ironizat: „Nici nu știam că a jucat. Pe urmă am auzit că l-a schimbat la pauză. Am crezut că e deja la București. Ăsta e stilul lor. Nu îl mai interesa meciul. Am zis că nu mă mai uit de el în teren ci direct când începe FCSB cu Hermannstadt.

L-a scos și a mai băgat încă doi jucători și acolo a fost mișcarea inteligentă a lui Leo Grozavu. Au propus aproape un joc de om la om pe tot terenul, care nu le-a convenit niciodată jucătorilor de la noi.

Păcat de rezultat. Sunt încărcat cu niște sentimente de critică și să găsesc niște motive. Nu știu ce să fac pentru că nu accept rezultatul ăsta. N-am crezut că se poate întâmpla asta”.

