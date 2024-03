Casa de Pensii, precizări importante privind recalcularea pensiilor. Data la care milioane de români vor avea venituri mărite

În acest weekend, șeful Casei Naționale de Pensii Publice a venit cu precizări importante privind recalcularea pensiilor a milioane de români. Data la care aceștia vor avea veniturile mărite.

Recalcularea pensiilor 2024. Șeful CNPP, explicații privind formula recalculării

După cum bine știm, . Actul vine cu majorări semnificative pentru seniori, dar şi cu o nouă formulă de calcul, simplificată.

În acest sens, oamenii îşi pot face calculele acasă şi pot şti, aproximativ, încă din prezent care va fi suma pe care o vor primi în plus la recalcularea oficială din toamnă.

Prezent la o televiziune de știri, Șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a detaliat din nou modul în care oamenii pot să efectueze acest calcul pe cont propriu.

Încă din start, oficialul CNPP a spus că pot exista persoane care vor primi chiar și 2.000 de lei în plus, pe lună. Adevărat este și faptul că aproape 2 milioane de oameni nu vor primi nici o majorare după ce va fi aplicată această nouă formulă din Legea pensiilor.

Revenind la formula propriu-zisă, aceasta este simplă. Calculul pensiei = VPR x Numărul total de puncte; în care VPR (valoarea punctului de referinţă este de 81 lei).

Punctele de stabilitate, fundamentele în nou Lege a pensiilor

Pentru a fi mai explicit, Baciu a prezentat cazul unui român angajat pe postul de lăcătuș la o fabrică din industria textilă. Acesta are în spate 36 de ani, o lună și 26 de zile stagiu contributiv în sistemul public de Pensii. La acesta se adaugă încă 9 ani și patru luni. E vorba de o perioadă asimilată care cumulează stagiul militar, studii superioare și pentru care se acordă 0,25 de puncte pentru fiecare an.

Dacă tragem linie, de 45 de ani. Pentru asta primește 40 de puncte exclusiv pe contributivitate. De aici apare noutatea. E vorba de punctele de stabilitate.

Acestea se acordă în felul următor: între 25 și 30 de ani de contributivitate are 0,5 puncte pentru fiecare an x 5 = cu 2,5 puncte. Apoi, pentru perioada între 30 și 35 de ani, avem 0,75 puncte pentru fiecare an, este vorba, aici, de 5 ani, de unde rezultă 3,75 de puncte.

Apoi, pentru tot ce depășește 35 de ani de contributivitate, se adaugă câte un punct în plus. Cum românul are 36 de ani, mai adăugăm un punct. Pentru cei 9 ani și patru luni perioade asimiliate, se dau 0,25 de puncte, de unde rezultă alte 2,25 puncte.

În total, cetățeanul are 9,5 puncte de stabilitate. ”Total puncte contributive calculate efectiv pe principiul de contributivitate 40,17296 la care se adaugă și cele 9,5 puncte de stabilitate, rezultă 49,67296. Acesta este numărul total de puncte, calculat conform noii reguli din Legea 360/2023, care va intra în vigoare la 1 septembrie 2024”, explică Baciu, la .

Conform legii, acest număr total de puncte se înmulțește cu valoarea punctului de referință care va avea valoarea de 81 începând cu 1 septembrie 2024. De aici rezultă 4.024 de lei. Cum pensia lui actuală în plată este de 2.634 de lei, ne dă o creștere de 65%, în cazul acestui muncitor.

Recalcularea pensiilor. Data la care românii își primesc pensiile mărite

Din cei aproape 5 milioane de pensionari ai României, circa . Ministrul muncii, Simona Bucura-Oprescu, a dat asigurări că toți pensionarii își vor primi la timp deciziile de recalculare.

”Ne-am respectat angajamentele față de pensionari. Am fost gata cu legea pe 20 noiembrie, când a fost adoptată de Parlament. A fost promulgată, a fost în Monitorul Oficial pe 4 decembrie. Pe 28 februarie deja avem normele adoptate de Guvern”, explică oficialul Guvernului.

Bucura-Oprescu a mai dat asigurări că cea mai importantă dată a anului este 1 septembrie. Atunci, milioane de români vor avea conturile mai bogate. Asta pentru că vor primii pensiile recalculate.

”De săptămâna viitoare începe efectiv recalcularea. Estimările noastre sunt că începând cu sfârșitul lunii mai – începutul lunii iunie vom avea deja primele decizii emise. Ținta noastră e ca până la jumătatea lui august toate deciziile de recalculare să fie finalizate. Apoi vor fi trimise românilor. Începând cu septembrie, românii își vor primi pensiile recalculate”, spune ministrul muncii.