Casa de vacanță a unui chirurg din București, distrusă de un urs: „Putea să intre peste copiii mei”. Video

Casa de vacanță a unui chirurg cunoscut din București a fost distrusă de un urs. Incidentul grav a avut loc în stațiunea Predeal, acolo unde medicul Felix Popescu deține proprietatea respectivă.

Casa de vacanță a unui medic, distrusă de un urs

Evenimentul a fost făcut public chiar de către medicul din Capitală. Acesta a publicat un filmuleț în care se poate observa dezastrul lăsat în urmă de animal, în urmă cu două nopți.

ADVERTISEMENT

Ursul a reușit să pătrundă în casă după ce a spart un geam al unei uși. Apoi, animalul a căutat hrană. A ajuns în bucătărie, iar acolo a deschis frigiderul și a mâncat tot ce a găsit.

În imaginile postate de medic se poate observa geamul ușii care a fost spart, precum și bucătăria devastată în urma apariției„ surprinzătoare”. Ulterior, a urcat la etajul vilei, făcând o „vizită” și în camere.

ADVERTISEMENT

„Putea oricând să intre peste noi”

Din fericire, medicul și familia lui nu erau în casa de vacanță la momentul respectiv. Potrivit chirurgului, citat de , au plecat din locuință cu aproximativ trei ore înainte de producerea incidentului.

Însă, medicul Popescu se întreabă ce s-ar fi putut întâmpla dacă ursul își făcea apariția chiar cu câteva ore înainte, în timp ce el și copiii săi se aflau în casa cu pricina, devastată de animal.

ADVERTISEMENT

„Pur şi simplu am fost, am stat în casa respectivă, am plecat, după aproximativ 3 ore după ce am plecat, deja ursul era în casă. Putea oricând să intre peste noi, putea oricând să vină peste familia mea, peste copiii mei”, a transmis dr. Felix Popescu, conform sursei citate.

Un urs a căzut din parcarea supraetajată a unui mall

a căpătat o amploare deosebită în ultimele luni. Amintim că pe 5 iunie, un urs care s-a plimbat vreme de câteva zile prin Brașov, a ajuns în parcarea supraetajată a unui mall.

ADVERTISEMENT

Din nefericire, . Autoritățile au decis să fie eutanasiat, deoarece a fost grav rănit în urma incidentului, potrivit reprezentanților Primăriei Brașov.