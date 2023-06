Un urs care se plimba de câteva zile prin Brașov, a sărit din parcarea supraetajată a unui mall. Grav rănit, autoritățile au decis să fie eutanasiat

Un urs care se plimba de câteva zile prin Brașov a fost grav rănit, după ce a ajuns în parcarea supraetajată a unui mall și a sărit de la primul etaj. Incidentul a avut loc în această dimineață și a fost anunțat de autorități.

Un urs care se plimba de câteva zile prin Brașov, eutanasiat

Problema urșilor care umblă nestingheriți în localitățile din România a căpătat o amploare deosebită. În ultimii ani, . Acest lucru s-a întâmplat și săptămâna trecută, când prin Brașov. Totuși, autoritățile nu au reușit să îl prindă decât atunci când animalul a rămas blocat, iar ulterior grav rănit.

Din cauza leziunilor, s-a decis ca animalul să fie eutanasiat, a informat Primăria Brașov. Însă, evenimentul ridică multe semne de întrebare. Nu se știe cum a ajuns ursul în parcarea mall-ului sau de ce autoritățile nu au reușit să îl prindă până acum.

Potrivit reprezentanților primăriei, ursul a fost văzut în parcarea mall-ului AFI, la etajul 1, în jurul orei 04:30. Speriat, animalul a încercat să iasă printr-un balcon, dar din nefericire a căzut.

„În această dimineață fost prins ursul care umbla săptămâna trecută prin Răcădău și pe Calea București. Astăzi, în jurul orei 4.30, animalul a intrat în parcare la AFI.

După ce a urcat la etajul 1 al parcării, a găsit un balcon pe unde a încercat sa iasă. A căzut de acolo și s-a rănit, după care a mers pe strada Română, unde a fost prins de echipa de intervenție.”, a anunțat Primăria Municipiului Brașov.

Ursul a fost grav rănit după ce a sărit de la etaj

După ce a fost prins, s-a constatat că ursul a suferit răni serioase în urma prăbușirii la pământ. Astfel, autoritățile au hotărât să fie eutanasiat. Primăria mai adaugă faptul că „nu a reprezentat niciun risc pentru brașoveni”.

„Având in vedere rănile pe care le avea, s-a luat decizia eutanasierii lui. De la intrarea în parcarea mall-lui și până la prinderea lui a fost monitorizat de echipa de intervenție și nu a reprezentat nici un risc pentru brașoveni”, susțin reprezentanții Primăriei Municipiului Brașov.

În urma acestui incident, foarte mulți internauți au criticat decizia Primăriei Brașov de a eutanasia ursul, susținând că animalul trebuia transportat la o clinică veterinară, iar acolo specialiștii ar fi trebuit să decidă ce se va întâmpla cu el.

„A fost dus la o clinică veterinară? Avea leziuni incompatibile cu viața? Mă gândesc că a fost eutanasiat după ce s-a stabilit că nu poate fi tratat și relocat, nu?

Nu de alta dar am văzut o filmare cu acel urs și nu părea lovit de tren.”

„Nu, nu au făcut asta. Au și mințit, ca de obicei, luând în batjocora, inteligenta cetățenilor… Asta fac de peste 33 de ani… Normal ca l au ucis și valorificat… Am auzit ca merge între 5000-7000 euro bucata. Business, nu gluma… De parca ursul a crescut în bătătură la mă-sa și are dreptul sa facă ce vrea. La fel și cu pădurile României, flora, fauna … Intra tot la exterminare, ca și populația in sine. Dezolant. Revoltător. Oribil”

„Într-o zi omenirea va da socoteala pentru tot raul pe care il produce in jurul sau …

Comportamentul acestor animale oglindeste gradul de disperare la care au fost aduse.”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.