Casa din România pe care turiștii străini se întrec să o vadă. Regele Charles o iubește și a fost redeschisă acum vizitelor

O casă din România, pe care turiștii străini o adoră, dar mai ales Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, s-a redeschis pentru vizită. Până când îi puteți trece pragul și ce puteți admira la locuința deosebită din țara noastră?

Casa din România, adorată de Regele Charles, care s-a redeschis pentru turiști

Este vorba despre pe care monarhul a cumpărat-o în 2011, fiind fascinat de frumusețea ei. Pe atunci, el deținea titulatura de prinț și nu se aștepta să găsească un așa loc deosebit, pe care obișnuiește și el, la rândul său, să-l viziteze ocazional.

În acest an, imobilul rustic are o expoziție în premieră, realizată de un fotograf din Regatul Unit, în România, pe nume Barry Lewis. A fost intitulată ”The Darkness Within, Copșa Mică 1988-1995”, prin care autorul face o retrospectivă a vizitelor sale în țara noastră.

”M-am întors în Transilvania pe 6 ianuarie 1990. Era o iarnă aspră și înghețată. Am înțeles că lucrurile nu s-au schimbat în bine când, ajuns la câțiva kilometri de oraș, am văzut culoarea zăpezii schimbându-se din alb în gri și am întâlnit niște ciobani cu turma lor de oi albe înnegrite. (…)

În Copșa Mică oamenii erau negri, zăpada era neagră, casele erau negre, copiii erau negri și nimic nu creștea în câmpurile negre din jur. (…)”, își aduce aminte Barry Lewis.

Pentru a doua oară în cariera sa, fotograful britanic își organizează expoziția în casa monarhului din UK. Cei care au apucat deja să vadă locuința și expoziția individului au numai cuvinte de laudă. Au avut senzația că descoperă lucruri noi despre perioada comunistă.

‘’The Darkness Within” este cea de-a doua expoziție a fotografului britanic în Casa Regelui Charles III din Viscri, după seria de portrete fotografice inedite ale unor artiști români, expuse aici în toamna anului 2023. (…)

Realitatea surprinsă de aceste fotografii a fost mult peste tot ce îmi imaginasem eu din poveștile auzite despre orașul negru, dându-mi convingerea că astfel de adevăruri ascunse în comunism trebuie revizitate cât mai des pentru a nu fi uitate sau repetate. (…)” , a spus Raluca Grigore, curator al The King’s House.

Localnicii din Viscri, nostalgici după Regele Charles al III-lea al Marii Britanii

Expoziția fotografului din Marea Britanie a fost pusă în aplicare, în colaborare cu fotograful român Ionuț Macri. Casa din Viscri se poate vizita până în toamnă, mai exact până la final de octombrie. Între timp, localnicii și-au exprimat tristețea față de situația Regelui Charles, după ce și că în 2024 nu va mai păși în Viscri.

”Din păcate, vara asta, nu mai vine la Viscri, nu vine că e bolnav. Nu avem cunoștință de cum se simte în prezent, dar, noi, cei de aici, din comunitate, îi dorim sănătate și ne rugăm la Dumnezeu să fie bine.

Nu vine în România din cauză e bolnav, are în continuare tratament. Am văzut că numai la slujbă a stat, de Paște, în rest, nu a ieșit mai deloc în public. Avem noi grijă de proprietatea de aici și-l așteptăm cu drag.

Dar și nora lui e bolnavă. Nu e un blestem, cred că totul e din cauza Covid-19, boala nu vine chiar așa. El a fost, ultima oară, aici, la noi, anul trecut, în 2023”, a declarat pentru primarul din Viscri, Mircea Pălășan.