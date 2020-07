Câştigători Puterea Dragostei 2020. Surpriză uriaşă pentru fani

A sosit ziua cea mare pentru fanii reality show-ului Puterea Dragostei. Kanal D difuzează în aceste momente marea finală a sezonului doi, iar lupta este mai încinsă ca oricând. Asta pentru că în cursa pentru marele premiu în valoare de 10:000 de euro se află cei mai îndrăgiți și apreciați concurenți din casă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

UPDATE: Bianca este marea câștigătoare a sezonului doi. A obținut trei puncte din partea telespectatorilor și pleacă acasă cu marele premiu, spre nemulțumirea Ellei, care a făcut acuzații șocante. „S-au plătit anumite voturi. Inclusiv Ramona a fost plătită. Nu vreau să dau nume, dar în perioada cu cearta lui Marius și Pirui, cand au ieșit ei din emisiune , dacă se iau microfoanele și ascultați, se aude si pe înregistrare”, a tunat și a fulgerat concurenta.

UPDATE: Livian este băiatul câștigător al sezonului doi. Emoțiile continuă în tabăra fetelor. „Nu mă așteptam deloc. Am trăit cu lumea asta, am râs, am plâns timp de 54 de săptămâni. Un an și 11 zile. Îmi doream mai mult trofeul decât banii. Banii se fac, dar trofeul reprezintă tot ce am realizat în acest concurs”, a declarat tânărul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Totodată, este momentul în care Andreea Mantea își ia rămas bun de la acest proiect și se întoarce în România, pentru a fi alături de toți cei dragi. Ștafeta va fi predată Cristina Dorobanțu, cunoscută publicului mai ales datorită participării la Bravo, ai stil.

În ciuda divergențelor avute cu majoritatea concurenților, pe brunetă au copleșit-o emoțiile și nu a mai putut să-și stăpânească lacrimile. Totodată, a ținut un discurs emoționant în care a evidențiat adevărații câștigători ai acestui sezon.

ADVERTISEMENT

Marea finală Puterea Dragostei. Cine sunt fericiții câștigători

„M-ați făcut astăzi să plâng încontinuu, pentru că sunteți frumoși și mă bucur tare mult că sunteți aici. Mă bucur că ați învățat anumite lecții, mă bucur că v-ați schimbat în bine. De ceva timp mi-e foarte greu să-mi iau la revedere de la voi, să conștientizez, și nu accept.

Am trecut prin foarte multe, îmi este greu să explic asta, dar ați fost minunați. A fost o perioadă extrem, extrem de grea, și nu doar aici, ci și în casele oamenilor. Multe vieți nu mai sunt la fel. Oamenii nu mai sunt la fel. Eu mă bucur că voi ați fost aici și nu a trebuit să treceți prin această schimbare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cătă iubire, câte gânduri, momente frumoase, încercări eșuate de a pleca… și mereu v-ați dat seama că tot aici vă este mai bine. E greu să accepți, o dată acceptat poți merge mai departe.

Unii urcă mai multe trepte, alții mai puține. Știu că nu este corect, față de ceilalți, dar este o competiție frumoasă. Chiar dacă numai doi dintre voi vor fi câștigătorii acestui sezon, mai exact premiații, din punctul meu de vedere toți sunteți câștigătorii pentru că ați ajuns până aici. A fost o competiție. Felicitări!”a spus Andreea Mantea.

ADVERTISEMENT