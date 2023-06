Câștigători Te cunosc de undeva 2023, sezon 19. Cine a câștigat marele premiu al emisiunii de la Antena 1

Câștigători 2023, sezon 19. Cine a câștigat marele premiu al emisiunii de la Antena 1, potrivit informațiilor care se vehiculează pe Internet. Finala competiției a fost filmată deja de producători.

Învingătorii Te cunosc de undeva 2023, sezon 19. Ce echipă ar fi pus mâna pe trofeul show-ului difuzat la Antena 1, sâmbăta

Învingătorii Te cunosc de undeva 2023, sezon 19, au fost aflați. O echipă foarte unită ar fi pus mâna pe trofeul show-ului difuzat la Antena 1, în fiecare seară de sâmbătă. Potrivit , este vorba de niște concurenți care au mai câștigat trofeul și anterior.

Sursa menționată arată că, WRS și Emilian, s-au descurcat excelent în ultimele luni, motiv pentru care au fost aleși. Ei și-au însușit suma de 15.000 de euro, distanțându-se mult de ceilalți participanți din finală.

Cei doi artiști de muzică ușoară și sezonul 18 al emisiunii transformărilor, moderată de Pepe și Alina Pușcaș. Cântăreții au donat banii pentru o cauză nobilă, așa cum se va întâmpla și de această dată.

„Am învăţat foarte multe de la voi! Am fost martor la nişte momente live care m-au schimbat ca persoană şi ca artist pentru totdeauna”, a spus WRS după ce a aflat că a câștigat Te cunosc de undeva, sezon 18, scrie .

„Ne bucurăm din suflet că am reuşit să câştigăm sezonul cu numărul 18. Nu îmi vine să cred, abia peste câteva zile cred că voi realiza cu adevărat ce s-a întâmplat aici. Vă iubesc pe toţi.

De la fiecare dintre voi cred că am învăţat câte ceva. Și sunt foarte mândru de tine, WRS”, a completat Emilian în finala Te cunosc de undeva 2022, sezonul 18, mai arată sursa de mai devreme.

Te cunosc de undeva 2023, sezon 19, finală

Te cunosc de undeva 2023 i-a adus în marea finală pe mulți dintre concurenții preferați de juriu și de public. În ultima ediție din sezonul 19 își vor face simțită prezența pe scenă CRBL și Radu Țibulcă. Ei vor interpreta piesa lui Eminem – The Real Slim Shady.

De asemenea, Adda și Radu Bucălae se vor ridica la înălțimea așteptărilor și vor face show datorită transformării în Harry Styles. Concurenții de la Antena 1 vor cânta As It Was, în timp ce Juno și Nicole Cherry devin Rihanna și Jay-Z și vor cânta Umbrella.