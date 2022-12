WRS și Emilian, detalii despre transformările de la Te cunosc de undeva. Ce au povestit câștigătorii

Cei doi cântăreți au oferit detalii despre transformările prin care au trecut în emisiunea de la Antena 1, moderată de Pepe și Alina Pușcaș. Ce au povestit câștigătorii sezonului 18 despre experiența frumoasă prin care au trecut.

WRS și Emilian, despre provocările de la Te cunosc de undeva. Ce au dezvăluit cei doi artiști câștigători

WRS și Emilian sunt marii , unde au fost nevoiți să facă mai multe sacrificii, printre care se numără renunțarea la barbă și epilatul pe tot corpul. Mersul pe tocuri a fost, de asemenea, solicitant pentru cei doi.

ADVERTISEMENT

Reprezentantul României la Eurovision s-a simțit foarte bine în show-ul de la Antena 1, unde a lucrat alături de artiști foarte apreciați. Vedeta a rămas în relații foarte bune cu mulți, despre Zarug considerând că este „un nebun”.

„Mă simt foarte ciudat şi fără barbă, pentru că am purtat-o în ultimii ani. Dar erau foarte multe personaje care presupuneau să nu am barbă, aşa că am decis să mă păstrez ras pe faţă.

ADVERTISEMENT

Dar am făcut cu drag toate astea şi consider că emisiunea aceasta m-a ajutat să mă apropii de valoarea mea maximă ca artist. Sunt dansator la bază, şi îmi place să fac şi muzică, iar emisiunea asta le-a îmbinat.

A fost şi actorie, şi muzică, şi make-up, şi dans, adică tot. A fost extraordinar! M-am simţit ca Alice în Ţara Minunilor”, a dezvăluit WRS pentru .

ADVERTISEMENT

Emilian, despre experiența de la Te cunosc de undeva

Emilian a acceptat din prima experiența de la Te cunosc de undeva, chiar dacă inițial nu știa cu cine va face echipă. a știut în ce se bagă, precizând că este genul de persoană care merge până la capăt.

„Nu doar epilatul a fost un mare efort: a trebuit să mă sui şi pe tocuri, să port şi body-uri. Nu am mai făcut aşa ceva niciodată şi de asta mi s-a şi părut o provocare.

ADVERTISEMENT

Pe mine mă incită foarte mult provocările şi îmi place să mă autodepăşesc. A fost o chestie foarte incitantă pentru mine şi mi-am dat seama că pot să o fac”, a spus artistul pentru aceeași sursă.

ADVERTISEMENT

Câștigătorii de la Antena 1 au planuri importante în carieră și se pregătesc pentru lansarea unor noi piese muzicale. Foștii concurenți de la Te cunosc de undeva au foarte multe surprize pentru fanii lor, solo și colaborări.