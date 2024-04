Câștiguri din consultanță la Secretariatul Guvernului. Un secretar de stat și-a înzecit veniturile din firmă în doar un an

Deși, potrivit CV-ului oficial de pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, a lucrat toată viața la stat în funcții de conducere, Liviu Nicolescu a descoperit secretul în afaceri în ultimii trei ani, acum când firma sa de consultanță în afaceri a reușit să obțină profituri uriașe. De-a lungul carierei, acesta și-a mai încercat norocul în afaceri cu alte două firme, care însă au dat faliment.

Venituri din consultanță de zece ori mai mari

Până luni, 8 aprilie, pe site-ul Secretariatului General al Guvernului s-a aflat în dezbatere publică un proiect legislativ prin care numărul angajaților în cadrul Centrul National de Coordonare pentru competenţe în materie de Securitate Cibernetică (NCC) este redus de la 32 la doar 22. Măsura vine în . Din octombrie 2022, Centrul Național de Coordonare este condus de către secretarul de stat Liviu Nicolescu.

În declarația de avere depusă în noiembrie 2022, declarație ce trebuie depusă în 30 de zile de la numire, acesta menționa salariul încasat anterior la Societatea Națională de Radiocomunicații SA, locul de muncă de la care venea, puțin peste 70.000 lei, plus alți 20.000 lei, venituri din consultanță de la firma „SC Niva Servicii de Consultanță SRL”.

Anul următor, în iunie 2023, în declarația de avere depusă anual pentru anul fiscal anterior, suma câștigată din consultanță a crescut de treisprezece ori, ajungând la 266.000 lei. De această dată, în documentul citat se menționează că e vorba de venituri din dividende deținute la aceeași firmă, SC Niva Servicii de Consultanță SRL.

Firma SC Niva SRL a fost înființată în august 2020, de un anume Dorin Vătășescu, având ca domeniu de activitate consultanță pentru afaceri și management. Firma nu a figurat să aibă vreun angajat în acești ani, iar în primul an de activitate a reușit să facă un profit de 700 de lei, la o cifră de afaceri de 5.000 lei. Potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor, următorii doi ani sunt cu adevărat extraordinari pentru firmă, reușit să aibă o cifră de afaceri de peste 500.000 lei. Profitul realizat este unul pe măsură, peste 370.000 lei în 2021 și aproape 300.000 lei în 2022.

În scurta perioadă de funcționare, SC Niva SRL a reușit să câștige și . Bine, impropriu spus „să câștige” pentru că ambele au fost dobândite prin achiziție directă, adică autoritățile publice i-au selectat direct de pe piața publică. Primul dintre aceste contracte, cu Ministerul Educației pentru managementul unui proiect, a fost câștigat în decembrie 2020, la doar câteva luni de la înființare. Valoarea contractului a fost de 25.960 euro. Al doilea contract a fost încheiat în decembrie 2021, cu DGSCPA, pentru suma de 13.000 euro și a vizat un audit tehnic.

În ceea ce privește acționariatul firmei, în noiembrie 2021 Dorin Vătășescu îi cesionează 90% din acțiuni lui Liviu Nicolescu, care devine și administratorul firmei. Un an mai târziu, în noiembrie 2022, acesta din urmă iese complet din firmă, cedându-și acțiunile lui Paul-Andrei Nicolescu. La începutul acestui an, 10% din acțiunile firmei apar în declarația de avere a soției Nicolescu, care ocupă și ea o funcție de conducere în cadrul TVR.

Carieră la stat și eșec în afaceri

Potrivit CV-ului său de pe site-ul SGG, Liviu Nicolescu și-a obținut diploma de inginer la Universitatea Politehnică din București în anul 1995, iar apoi, între 2004 și 2012 are patru cursuri, unul de achiziții publice și alte trei tehnice, pe domeniul IT.

Primul loc de muncă menționat apare abia în decembrie 2003, la peste opt ani de la terminarea universității, și direct în Comitetele Directoare ale SN Radiocomunicații SA și Poșta Română SA. Totuși, pe profilul de LinkedIn acesta menționează că lucrează la două companii din domeniul IT ca inginer iar apoi ajunge director tehnic la Telecom București. Din anul 2002 este director general în cadrul Ministerului Comunicațiilor, funcție în care stă timp de cinci ani, plus încă un an consilier personal al ministrului. Este perioada în care ajunge în consiliile de administrație ale mai multor companii din subordinea ministerului.

În anul 2008 este consilierul directorului ANAF, iar apoi, între 2010 și 2012 al directorului general al Societății Române de Radiofuziune, după care alte două luni, consilier al ministrului comunicațiilor, și de această dată fiind vorba despre Dan Nica (PSD). De la Ministerul Comunicațiilor este numit director general la Cert-Ro, precursorul actualului Directorat de Securitate Cibernetică. În această perioadă avea să primească , în condițiile în care ocupa simultan două funcții în cadrul SRT, incompatibile cu cea de director Cert-Ro.

În total, avea să lucreze timp de circa patru ani și jumătate în cadrul TVR România, de unde a plecat pe postul de consilier al directorului CNAS, funcție în care a stat un an și jumătate. Înainte să ajungă la SGG, acesta a lucrat timp de patru ani, între 2018 și 2022 la conducerea unui departament din cadrul Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Pe lângă lunga carieră de succes din administrația centrală, Liviu Nicolescu și-a încercat norocul și cu propriile afaceri, . Astfel, în anul 2002 a înființat firma Niva Sistem SRL, firmă unde a fost partener cu Dorin Vătășescu, și care avea să fie radiată în anul 2011, aparent după ce nu a înregistrat vreun venit.

Aceeași poveste avea să se întâmple și cu o altă firmă a actualului secretar de stat. Este vorba despre firma Expert Business Services SRL, înființată în anul 2007 de către Liviu Nicolescu, acționar unic. Anul următor înființării, 2008, avea să fie cel mai profitabil pentru noua companie, cu o cifră de afaceri de peste 290.00 lei și profit brut de 176.000 lei. Firma nu avea să mai fie pe profit decât în anul 2009, cu peste 16.000 lei, în 2010, profitul fiind unul modest, de doar 3.600 lei (vezi grafic).

După doi ani cu pierderi importante, de peste 100.000 lei în fiecare an, firma avea să-și înceteze activitatea în anul 2016, cu datorii totale de 216.000 lei. Firma avea să fie radiată în anul 2021.