Cât a ajuns să coste un televizor sau un cuptor cu o săptămână înainte de Black Friday 2023. Preț incredibil: “Era 1.800 de lei inițial, l-am cumpărat cu…”

Cât costă un televizor sau un cuptor cu o săptămână înainte să înceapă Black Friday 2023. Clienții au achiziționat deja unele dintre produsele aflate la reducere.

Cât a ajuns să coste un televizor sau un cuptor cu o săptămână înainte de Black Friday 2023

Se apropie , ziua cu cele mai mari reduceri din an. La cele mai multe magazine, această zi este pe 10 noiembrie. Printre produsele aflate la reducere se numără aparatele electrocasnice, telefoanele, laptopurile, dar și hainele de la branduri cunoscute și parfumurile.

ADVERTISEMENT

Retailerii anunță promoții mari și anul acesta, astfel că românii vor avea de unde alege dacă vor să-și achiziționeze un nou frigider, o mașină de spălat sau un televizor.

Clienții au început din timp să-și planifice cumpărăturile de Black Friday. Aceștia au cercetat deja prețurile produselor pe care și le doresc și le-au adăugat pe lista de favorite. Magazinele și firmele de curierat au început și ele pregătirile pentru livrarea produselor.

ADVERTISEMENT

Potrivit estimărilor, într-o zi normală se livrează în jur de 300.000 de pachete, însă numărul se va dubla de Black Friday, atunci când se poate ajunge chiar și la 600.000 de pachete,

În plus, firmele de livrări își vor extinde programul în această perioadă. “Programul de lucru va fi unul extins, vom lucra cele două weekenduri de după Black Friday, vom extinde şi echipa din call center”, a declarat Alin Abalaşei, country manager firmă de curierat, potrivit .

ADVERTISEMENT

Unele magazine , iar clienții s-au bucurat de prețurile mai mici pentru produsele de care aveau nevoie. O femeie a achiziționat un cuptor redus la aproape jumătate de preț.

“Am cumpărat un cuptor cu 951 de lei şi iniţial a fost 1800. Destul de bine aş putea să spun!”, a declarat aceasta pentru sursa citată anterior.

ADVERTISEMENT

O tânără a spus că urmărește prețurile pentru câteva produse, iar pe unele le-a găsit deja la reducere. “Urmăresc şi un televizor şi un espressor, le am la favorite. La televizor am găsit o ofertă super ok de preţ. O reducere cam de 500 de lei”, a spus aceasta.

Retailerii se așteaptă ca, la magazinele online, comenzile să doboare recordul de anul trecut, adică 444.000 de produse comandate în 30 de minute. La ultima ediție de Black Friday, comercianții au avut încasări de 644 de milioane de lei.