Cât a costat inelul de logodnă al Ramonei Olaru. Cătălin Cazacu a dezvăluit cum a cerut-o în căsătorie

Ramona Olaru a primit inelul de la iubitul ei, Cătălin Cazacu. Însă, bărbatul a spus că nu a program nimic și a povestit cum a cerut-o de soție pe blondină. Este fericit că a găsit exact inelul pe care dorea să îl cumpere pentru ea. El a mărturisit că s-a așezat în genunchi să o ceară de soție, fix în momentul în care a simțit să facă acest lucru.

Ramona Olaru a primit inel de 2.000 de euro

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru sunt data să ajungă la altar. Motociclistul și blondina s-au răsfățat în vacanța din Mykonos, unde au petrecut un sejur de vis. Tot aici, în genunchi, de către motociclist.

Într-un interviu pentru Spynews, Cătălin Cazacu a povestit că a căutat un inel pe gust vedete și a dezvăluit cum și-a cerut iubita în căsătorie. Pe bijuteria iubitei lui, motociclistul a dat în jur de 2.000 de euro.

„A fost o chestie pe care o gândeam de ceva vreme, nu am programat nimic, în ultima zi înainte să plec am luat inelul, pentru că știam exact cum și-l dorea. Am avut noroc să găsesc exact ce căutam.

Nu am pregătit momentul, ci de când am ajuns am purtat inelul în buzunar și când am simțit momentul m-am pus în genunchi. Ea nu a simțit nimic”, a declarat motociclistul pentru

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru, nuntă pe plajă

Legate de nuntă, motociclistul el a declarat că nu a stabilit nimic, dar invitații lor nu ar trebui să se aștepte la un eveniment tradițional. El se vede cu Ramona la nuntă, pe o plajă, unde mireasa nu poate fi furată, conform tradiției.

Cătălin Cazacu a mai ținut să sublinieze că la nunta lui, mireasa nu va pleca de lângă el, deci, aviz celor care vor să o fure pe Ramona Olaru la nuntă.

„Nu o să facem nunta niciodată într-o sală de nunți cu invitați îmbrăcați în cămașă. Pe plajă și nu se fură mireasa. La nunta mea nu pleacă nevasta de lângă mine”, a mai spus Cătălin Cazacu, care a cheltuit destui bani în bijuteria iubitei lui.

Ce inel are acum Ramona Olaru

poartă acum pe deget un inel de logodnă realizat din aur cu rubin și diamante. Deși s-a spus că bijuteria cumpărată de motociclist ar valora aproximativ 18.000 de euro., conform Cătălin Cazacu ar fi dat pe inelul de logodnă nu mai puțin de 2.000 de euro. Pe site-ul unui magazin de bijuterii de la noi, un astfel de inel, identic cu al Ramonei Olaru poate fi achiziționat cu puțin peste 9.000 de lei.