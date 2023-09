Cât a economisit Parlamentul prin tăierea pensiilor foștilor deputați și senatori. Numărul beneficiarilor crescuse mult în ultimii ani

De la 1 iulie a intrat în vigoare Legea 192/2023 prin care au fost abrogate prevederile din Statutul deputaților și senatorilor legate de pensiile foștilor parlamentari. Deși în ultimii ani nu au mai fost majorate salariile parlamentarilor aflați în exercițiu, în funcție de care sunt calculate și pensiilor foștilor aleși, numărul acestora a crescut constant.

Economie de aproape 30 de milioane în 6 luni

Statutul prevedea că foștii deputați și senatori primesc o indemnizație pentru limită de vârstă, adică de la 65 de ani, care „se acordă în limita a trei mandate şi se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată.”

ADVERTISEMENT

În momentul de față, indemnizația brută a unui parlamentar care nu deține funcții de conducere în Biroul Permanent sau în biroul comisiilor de specialitate este de 18.720 de lei. În consecință, pensia unui fost deputat sau senator care a avut un mandat complet era de 4.944 lei, iar pentru cei cu două mandate de 9.888 lei. Cei care au avut trei sau mai multe mandate aveau pensiile speciale plafonate la nivelul indemnizațiilor nete aflate în plată pentru parlamentarii aflați în funcție, undeva în jurul a 10.900 de lei.

Pensia specială putea fi cumulată cu pensia care pe care foștii deputați și senatori o primesc pentru activitatea profesională dinainte sau după mandatul/ mandatele încredințate de popor. Odată cu abrogarea pensiilor speciale, perioada petrecută în Palatul Parlamentului va fi calculată la pensie prin aplicarea principiului contributivității, iar pensiile vor fi plătite de Casa Națională de Pensii Publice.

ADVERTISEMENT

Astfel, bugetele Camerei Deputaților și Senatului scapă o grea povară întrucât pensiile speciale erau plătite direct de către Parlament, cu sume alocate anual în acest scop. Pentru anul 2023, în acest scop au fost apreciabile: 35.000.000 lei la Camera Deputaților (în creștere cu 75% față de 2022) și 22.064.000 lei la Senat (în creștere cu 141,72%).Tăierea de la 1 iulie, reduce la jumătate cheltuiala.

Creșterea procentuală mare față de 2022 se datora faptului că pensiile pentru foștii deputați și senatori au fost plătite doar jumătate de an, după ce Curtea Constituțională a declarat, în mai 2022, drept neconstituțională precedenta încercare de eliminare a acestor pensii și astfel le-a repus în plată.

ADVERTISEMENT

Numărul foștilor deputați și senatori, în continuă creștere

Deși lefurile actualilor parlamentari sunt aceleași din 2019, sumele acordate ca pensii au crescut constant pentru că și numărul beneficiarilor a devenit mai mare. În primul rând, o creștere substanțială se înregistra în primul an de după alegerile legislative când parlamentarii care nu au mai candidat sau nu au mai fost realeși, dar au ajuns la 65 de ani, puteau să ceară pensia specială.

Însă numărul beneficiarilor crește de la an la an întrucât unii dintre foștii parlamentari s-au reîntors la muncă după expirarea mandatului, dar în timp au ajuns și ei la vârsta pensionării și, implicit, a pensiei speciale primite de la Parlament. „Ieșirile din sistem”, sub forma deceselor, au fost mai mici decât intrările astfel că numărul pensiilor aflate în plată au tot crescut. O parte consistentă a beneficiarilor de acum au făcut parte încă din primul parlament de după Revoluție, Constituanta din 1990-1992.

De exemplu, în aprilie 2018, se aflau în plată 729 de pensii (506 foști deputați și 221 foști senatori), potrivit unor date publicate la acea vreme de către . În ianuarie 2020, numărul beneficiarilor crescuse la 768, cu toate că nu avuseseră loc alegeri între timp, ceea ce înseamnă că creșterea de 39 de pensii era reprezentată de foști parlamentari care au ieșit între timp la pensie. În ianuarie 2021, deci imediat după alegerile din 2020, s-a ajuns la 827 pensii (547 plătite de către Camera Deputaților și 253 de Senat).

ADVERTISEMENT

La 1 iulie, când pentru foștii deputați și senatori, la Cameră erau înregistrate 590 de persoane, iar la Senat 259, potrivit datelor oficiale de la Parlament. Asta înseamnă că în cinci ani numărul pensionarilor de lux de la Parlament a crescut cu 120, de la 729 la 849. Dacă pensiile speciale ar fi fost menținute în plată, este probabil că numărul ar fi devenit în timp și mai mare. De exemplu, după alegerile din 2012 numărul parlamentarilor a crescut brusc de la 470 la 588, iar o parte a deputaților și senatorilor din acea legislatură sunt încă în activitatea profesională.