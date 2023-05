Cât a slăbit Dan Ursa, de fapt, la Survivor România. Câte kilograme avea Războinicul când a ajuns în Republica Dominicană

Dan Ursa, câștigătorul Survivor România 2023, a slăbit considerabil pe parcursul celor cinci luni petrecute în jungla din Republica Dominicană. Mulți sunt uimiți de transformarea concurentului, fiindcă avea o greutate foarte mare la începutul competiției.

Dan Ursa a reușit să slăbească la Survivor România 2023 . Este bine cunoscut faptul că participanții la această emisiune au trebuit să câștige probe pentru a putea mânca, în rest s-au hrănit mai mult cu nuci de cocos sau alte fructe.

În ianuarie, atunci când a debutat Survivor România 2023 pe micile ecrane, Dan Ursa, parte din echipa ”Războinicilor”, cântărea 117 kilograme. Acum, a ajuns să aibă 95, adică a pierdut 22 de kilograme în cele cinci luni de stat în junglă.

Kamara a dezvăluit pe rețelele de socializare cât a slăbit fostul său coleg din emisiunea de peste Ocean. Artistul și fost ”faimos” la Survivor România 2023, l-a felicitat pe Dan Ursa pentru victorie și pentru transformarea pe care a atins-o.

”Medalia de aur, Trofeul Survivor România 2023 și cei 100.000 de euro merg la Darius Dan Ursa. Ai venit cu 117 kilograme în concurs și pleci cu 95, dar mai bogat spiritual și mai înțelept”, a scris Kamara, în dreptul unei fotografii cu Dan Ursa,

Dan Ursa a ajuns în finala Survivor România 2023 cu influencerița Carmen Grebenișan și Alin Chirilă. În ultima rundă, voturile telespectatorilor l-au adus pe Dan Ursa lângă Alin Chirilă, care a reușit să obțină locul în finală datorită victoriei ultimei probe.

Tot voturile telespectatorilor l-au clasat pe Dan Ursa pe primul loc, astfel că el a fost desemnat câștigătorul Survivor România 2023. ”Războinicul” a primit trofeul și cecul în valoare de 100.000 de euro. Însă, a plecat acasă cu mai mulți bani.

Cu câți bani a plecat acasă, de fapt, Dan Ursa de la Survivor România 2023

Dan Ursa a primit de la Survivor România 2023 suma de 120.000 de euro, căci 20.000 de euro a încasat pentru fiecare săptămână din Dominicană. și să aibă atât de multă susținere din partea oamenilor de acasă.

”Când am pornit spre jungla dominicană, singurii mei fani erau familia și prietenii. Azi am mai mulți fani și susținători decât am visat vreodată să am și sunt recunoscător pentru fiecare dintre voi!

Vă mulțumesc pentru fiecare vot, pentru fiecare like și comment pozitiv, pentru fiecare dată când ați fost alături de mine pe traseu și pentru toate postările și încurajările voastre care m-au adus mai aproape de victorie”, a declarat Dan Ursa după ce a câștigat Survivor România 2023.