Cum a reușit Dan Ursa să câștige Survivor România 2023. Avantajul pe care niciun alt concurent nu l-a avut: ”Dumnezeu a făcut dreptate”

Dan Ursa a câștigat miercuri seară Survivor România 2023. El a obținut trofeul competiției din Republica Dominicană și cecul în valoare de 100.000 de euro. Mulți se așteptau la Andrei Krișan sau la Carmen Grebenișan să fie victorioși, însă Dan Ursa a avut un avantaj major față de ei.

Cum a reușit Dan Ursa să obțină victoria de la Survivor România 2023. Ce au făcut susținătorii lui

. Miza pentru cei doi a fost una uriașă, însă Dan Ursa a beneficiat de o mobilizare mai mare a susținătorilor, respectiv de voturi mai multe, iar ca drept dovadă este o inițiativă a primăriei orașului de unde provine câștigătorul.

Pentru niciun alt coechipier de la Survivor România autoritățile locale nu s-au implicat pentru susținere, așa cum a procedat Primăria din Tășnad. Astfel, pe lângă soție și fiica lui, Dan Ursa a fost votat și în urma mediatizării cazului său, de către instituție.

Primăria din Tășnad i-a chemat pe localnici să se uite cu toții, în parcul din zonă, la ultimele clipe din Survivor România 2023, în semn de sprijin pentru reprezentantul lor, Dan Ursa. Așadar, voturile în număr mare nu au întârziat să apară.

”Dragi tășnădeni, începe săptămâna finalei la Survivor Romania! Vă invităm în această seară, începând cu orele 20:00, în parcul central, pentru a viziona împreună ultimii pași spre finala din 24 mai, pe un ecran led.

Hadeți să il susținem împreună pe tășnădeanul nostru Darius Dan Ursa! Menționăm că vom viziona episoadele difuzate pe Voyo duminică 21.05 și luni 22.05”, a postat Primăria Tășnad .

Oamenii din Tășnad au ascultat de îndemnul primăriei, iar unii au alcătuit o serie de colaje pe care le-au distribuit pe fan grupuri. ”Cu mic, cu mare, toată lumea îl susține pe Darius! Chiar și Linda, pisica familiei și-a făcut o bandană de susținere pentru tati!”, apare pe Instagramul lui Dan Ursa.

Ce spun telespectatorii despre Dan Ursa. De ce îl apreciază

Pe lângă voturile din Tășnad, Dan Ursa a fost avantajat și de cele ale restului telespectatorilor. Mulți au apreciat evoluția lui de la început până la sfârșit. Mai exact, faptul că a făcut cu brio față probelor, și a celor 116 kilograme cu care a intrat la Survivor România 2023. În prezent, el cântărește 99 de kilograme.

”Având in vedere vârsta și greutatea lui a reușit sa facă față cu brio condițiilor din Survivor”/ ”Te-am votat și noi deoarece Romania are nevoie de exemplul tau de omenie și anduranță, de integritate și de bun simț, de echilibru și de înțelepciune! Sa ne trăiești, sa inspiri pe mai departe și să fii sănătos! Ne bucurăm că am putut să contribuim și noi la visul tău, apreciem mult simplitatea ta și faptul că poporul român încă mai are un sistem de valori puternic! Bravo!”/”Felicitări, Dănuț, Dumnezeu a făcut dreptate”, au fost doar o parte dintre comentariile care fac înconjurul internetului.

Dan Ursa este câștigătorul sezonului cu numărul 4 al Survivor România. A făcut parte din echipa ”Războinicilor”, iar dincolo de competiția din Republica Dominicană, care i-a adus și celebritate, este director zonal de vânzări. Deși s-a născut în Tășnad, în prezent locuiește în Cluj.