Cât câștiga Brânzoi din Las Fierbinți înainte de a fi vedetă Pro Tv! Suma e ridicolă

Brânzoi din Las Fierbinți nu vrut niciodată să devină actor. Primii bani pe care i-a câștigat, colaborator fiind, au fost 10 dolari pentru trei spectacole. Acum, Ionuț Ciocia este oprit zilnic pe stradă de către fani.

Brânzoi din Las Fierbinți a fost șomer 6 luni de zile

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Brânzoi, alias Ionuț Ciocia, ne spune cum a ajuns să joace în serialul Las Fierbinți și cine i-a pus numele care l-a consacrat. Aflăm de ce nu și-a dorit niciodată să devină actor și ce salariu a încasa în prima lui lună de muncă la teatru. Brânzoi își amintește cum a speriat-o pe marea actriță Carmen Stănescu, atunci când jucau o piesă împreună și de ce nu refuză nicio poză atunci când vin fanii la el.

ADVERTISEMENT

Ionuț Ciocia ‘Brânzoi’: “Personajul meu nu avea nume”

Îți mai aduci aminte prima zi de filmare din Las Fierbinți? O întâmplare de atunci?

-Prima zi de filmare a fost într-o dimineață răcoroasă, iar eu aveam un rol episodic. Nu eram în distribuția mare și Mimi Brănescu, părintele serialului, m-a întrebat dacă-mi place. I-am spus că da și m-a întrebat dacă nu aș vrea să rămân. Nu m-a interesat faptul că rolul era micuț pentru că era foarte bine scris.

Tot în prima zi de filmare ne-am dat seama că personajul meu nu avea nume. Dragoș Buliga, regizorul pe atunci al serialului, ne-a întrebat pe toți cum am dori să mă cheme pe mine. m-a botezat, avea el pe unul în sat la ei, Brânzoi îl chema. Așa s-a născut numele meu.

ADVERTISEMENT

Cât din Brânzoi există în personalitatea lui Ionuț Ciocia?

-Acum să zic sincer niciunul dintre noi nu prea știam înspre ce se îndreaptă personajele. Pe Brânzoi l-am descoperit pas cu pas și l-am adus către mine. Eu sunt un om cinstit și mă bucur că nevasta-mea nu mă înșală. Nu sunt ca Brânzoi, mă deranjează când adevărul se clatină, devin reactiv, nu sunt așa moale ca el. Dar avem și asemănări, amândoi suntem gospodari și am crescut la țară.

“Ar fi fost cumplit ”

Sigur că te recunoaște lumea pe stradă. Cum reacționezi, reușești să fii mereu prietenos și zâmbitor?

ADVERTISEMENT

-Sigur, mă bucur că lumea mă oprește pe stradă, ar fi fost cumplit să nu se întâmple asta. Dacă nu mă opreau ar fi însemnat că făceam un lucru prost pe ecran. Când mă oprește lumea, chiar dacă sunt obosit, nu refuz niciodată o poză. Ar fi că o jignire să refuz, e că și cum n-ai întinde mâna cuiva care ți-a întins-o înainte.

Oamenii sunt ok, dar mai nimeresc și unii mai impertinenți, mai agresivi. Eram cu gemenii la mare, venea o furtună, eu încercăm să-i duc la mașină și doi oameni voiau să facem o poză.

ADVERTISEMENT

Lumea mi se adresează cu “Domnule Brânzoi” și mă amuză tare mult. Unora le mai spun numele meu real, dar pe alții îi las în bucuria lor. Cunosc multe vedete care nu fac poze cu fanii și câteodată le mai zic “Bucură-te că se mai bucură de voi, la un moment dat s-ar putea să nu mai fiți acolo. Și eu am pățit-o așa când eram la Vouă și apoi la Divertis”.

Ai devenit cunoscut odată cu grupul Vouă. Cum ai ajuns alături de ei și de ce n-ați mers mai departe?

-Proiectul Vouă a fost minunat. Acum m-am reunit cu Gigi Ifrim, de 12 ani jucăm împreună în . Pe Radu Gabriel îl mai ajut când cineva lipsește din distribuția spectacolelor pentru că eu știu textele. Mi-a părut rău când s-a destrămat grupul și nici eu nu știu de ce s-a întâmplat asta.

“Nu am vrut să dau la teatru, Doamne ferește”

De ce teatru? Ai vrut de la început să urmezi această cale sau aveai altceva în minte?

-Nu, nu am vrut să dau la teatru, nici prin cap nu mi-a trecut. Când eram copil meseria asta mi se părea foarte grea. Când am aflat, în clasa a 8-a, că actorii învață texte am zis Doamne ferește, niciodată nu o să mă fac actor. Eu abia reușeam că rețin o poezie.

Din întâmplare m-am făcut actor, imitam profesorii de la mine din liceu. Doamna profesoară de română m-a îndrumat spre teatru. Nu am știut cu ce se mănâncă și când am citit programa de examen am rămas uimit. Trebuia să învăț 20 de poezii, 2 monologuri și o povestire.

Mereu am fost o fire volubilă, generoasă, am venit în întâmpinarea aproapelui iar rezultatul a făcut parte din mine, am decis să fac lumea să râdă. De când eram mic bucuram lumea așa că am zis să fac o profesie din asta. Dacă nu mă făceam actor mi-ar fi plăcut să fiu doctor. Mi-a plăcut mult anatomia și fiziologia omului, dar fiind de la țară mi-a fost mai greu. Pilot mi-ar mai fi plăcut să mă fac.

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Am avut multe. Am uitat textul, mi-am scăpat dinții pe scenă. Țin minte că jucam cu doamna și aveam o lucrare la stomatologie. Doar incisivii îi mai aveam de pus. Am intrat pe scenă, fără dinți, și doamna Carmen Stănescu s-a blocat, nu a mai putut spune nimic. Arătam ca un vampir.

Cum a fost perioada liceului? Erai timid sau cel mai rebel?

-Nu am fost neapărat rebel, aveam mai mult o rebeliune spontană. Doamna profesoară de română făcea niște spectacole de teatru la nivel local și m-a luat și pe mine. Eram un fel de one man show. Când intrau profesorii la oră mă chemau în fața clasei să-i imit pe colegii lor apoi se duceau la cancelarie și râdeau. În anii ’87 eram o microvedetă locală.

“Câștigam 17 dolari pe lună”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Am câștigat primii bani în anul întâi de facultate, am jucat la Odeon în Dragostea mea, Electra. Am câștigat vreo 10 dolari pe trei spectacole și le-am luat ceva alor mei.

În anul doi de facultate însă, la primul salariu, am câștigat 17 dolari. Eram angajat la teatrul Ion Creangă, nu aveam însă studii superioare. În prima lună nu m-au pus să joc în nimic și, când m-au plătit, nu am vrut să iau banii. I-am pus într-un loc și mă uitam la ei.

Ai o relație specială cu soția ta, îți mai aduci aminte cum v-ați cunoscut, cum ai cucerit-o?

-Sunt împreună cu soția mea de aproape 20 de ani. Ne-am cunoscut întâmplător, ea este expert contabil și nu am crezut că vom rămâne împreună. Mie îmi plăceau astea mai nebune, iar ea este un om normal, nici să mă cert nu pot cu soția mea. Am împărțit multe momente grele. Ei i-au murit părinții în timp ce era cu mine. Avem, însă, doi copii minunați.

Ești mereu cu zâmbetul pe buze și lumea s-a obișnuit cu tine în rol de comedie. Ce te face, însă, să plângi cu adevărat?

-Minciuna, în toate stările ei de agregare. Eu, fiind un om cu sufletul deschis, mă enervează și simt, cum de altfel simțim toți, când cineva vrea să mă facă pe față. Nici la știri nu mă mai uit ca să nu mă enervez și să nu mă întristez foarte mult.

Brânzoi din Las Fierbinți a fost șomer 6 luni de zile

Care a fost cel mai greu moment din viață ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Brânzoi din Las Fierbinți: -Am avut și momente grele și mai puțin grele. Având o fire optimistă cred că toate mi s-au părut grele la început, dar le-am rezolvat. Cel mai greu a fost când am rămas șomer. Eram angajat la Teatrul Național, a venit Dinu Săraru și a făcut un simulacru de concurs. Tot ce angajase Cojar, în proporție de 70 de sută, au fost dați afară. A făcut o treabă ilegală și, timp de 6 luni, am fost șomer.

Se destrămase și grupul Vouă în aceeași perioadă, aveam o senzație foarte aiurea. Într-un an de zile mi-am revenit, m-a întors la teatrul Ion Creangă și de atunci acolo stau. Îmi fac meseria atât pentru copii cât și pentru adulți.

Chiar acum am pus două piese, Păcală și Tândală și Motanul încălțat, scrise și regizate de mine. Am urmărit să fie plăcute și pentru copii, dar și pentru părinți.

Cum este tăticul Ionuț? Cum te descurcai cu Alexandru și Medeea când erau mici?

-M-am descurcat mereu și am experiență. Am ajutat-o pe mama să crească cei doi nepoți, copiii surorilor mele. Știu să prepar și lapte. Nu mi-a fost greu pentru că gemenii au venit când aveam 44 de ani. Recunosc, sunt cam moale, nu le refuz nimic. Mama lor este șeriful (râde, n.red.).

Cât de mult ți-au schimbat viața copiii tăi? Simți că ți-au moștenit talentul?

-Acum cred că talentele s-au împărțit. Alexandru seamănă cu Nicoleta, e axat pe matematică. Medeea, însă, face pian, pictează, cred că a moștenit de la mine partea artistică, face și balet. Alexandru vrea să se facă arhitect, astronaut.

“Sunt primul care se înfige să facă sectoare”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Știu să calc pentru că am făcut armata, știu să gătesc foarte bine, dar nu prea am timp. Îmi place să fac curat, sunt primul care se înfige să facă sectoare (râde, n.red.). Scriu poezie și piese de teatru, mai și regizez.

Unde te pot vedea oamenii în perioada următoare?

-În primul când veniți să vedeți, la teatrul Ion Creangă, Păcală și Tândală. Joc în Gaițele alături de Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Adriana Trandafir. Un spectacol foarte tare, sold out tot timpul.

Am scos o piesă la Teatrul dramaturgilor români, cu Gabriel Fătu și Adriana Trandafir. Mai am Shakespeare pe scurt unde joc alături de Adrian Păduraru și Cristi Martin.