Cât câștigă Edi Iordănescu la echipa națională. Ce se va întâmpla dacă ratează calificarea la Euro 2024. Exclusiv

După ce a încheiat pe ultimul loc în grupa din Liga Națiunilor, tehnicianul a fost și va sta pe banca ”tricolorilor” și în preliminarii.

Ce bonus are Edi Iordănescu dacă duce echipa națională la Euro 2024

Invitat la , Edi Iordănescu a precizat că are la echipa națională un salariu asemănător cu cel primit de Cosmin Contra și Mirel Rădoi, cei care s-au aflat înaintea sa la timona ”tricolorilor”.

ADVERTISEMENT

”Cât câștig nu pot să spun că e confidențial și mă trezesc cu o amendă mâine. Salariul este la nivel cu ce au avut predecesorii mei. Este semnificativ mai mic decât tot ce însemna ultimele 4-5-6-7 oferte sau discuții pe care le-am avut. Este o clauză care mă obligă să nu dezvălui salariul.

Singurul bonus pe care îl am este pentru calificarea la European. Niciun euro suplimentar. Garantez că nu e cu nimic mare decât aveam la CFR pentru accederea într-o grupă europeană.

ADVERTISEMENT

Sub nicio formă nu am un milion de euro bonus. Nu se pune problema de așa ceva. E de 5-6 ori mai puțin decât atât. Nu mai am niciun câștig financiar în afară de salariul care este lunar și acest bonus care este condiționat de calificare”, a declarat Iordănescu jr.

Iordănescu pleacă de la națională dacă ratează calificarea la Euro 2024

Selecționerul a admis faptul că dacă nu va reuși să califice naționala la Euro 2024 nu va mai rămâne pe banca tehnică. Iordănescu a mai menționat faptul că Liga Națiunilor nu a fost o competiție atât de importantă.

ADVERTISEMENT

”Câștigă echipa națională, câștigă automat și federația, pentru că o calificare atrage și finanțe, dar și sponsori. Mai am mândria de a antrena echipa națională a României, în rest nimic altceva.

Obiectivul și în primul contract, și în al doilea, este calificarea la Euro. Am avut un singur obiectiv intermediar, care era grupa Ligii Națiunilor. Dar sunt sigur că federația și-a luat această marjă de siguranță, variantă care era valabilă pentru oricare alt antrenor ar fi fost în locul meu, ca să poată trage o linie și să analizeze parcursul.

ADVERTISEMENT

Am spus de la început, dacă nu ne calificăm pentru mine e capăt de drum 100%. Dar în momentul de față eu sunt fără niciun fel de calificare ratată. Liga Națiunilor a fost o anticameră pentru preliminarii”, a conchis Edi Iordănescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.