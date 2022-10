Angajamentul lui Edi Iordănescu. Ce promite selecționerul după ce a fost reconfirmat în fruntea primei reprezentative: „Vom ajunge la turneele finale”

Edi Iordănescu , informație dezvăluită de FANATIK imediat după meciul Finlanda – România 1-1. Tehnicianul le-a făcut o promisiune fanilor.

Scrisoarea deschisă a selecționerului Edi Iordănescu

După un început dezastruos pe banca echipei naționale, Edi Iordănescu a terminat neînvins ultimele două meciuri din Liga Națiunilor și .

Selecționerul le-a transmis suporterilor ”tricolori” că România va redeveni o forță în fotbalul continental și că obiectivul pe termen lung este calificarea la turneele finale ale CE și Cupa Mondială.

”Mă bucur că jucătorii au început să arate că pot forma în viitorul cel mai apropiat o echipă națională foarte competitivă. Am văzut o schimbare de atitudine, iar de aici nu putem decât să creștem. Eu am încredere că vom reuși! Echipa națională ne-a dăruit multe bucurii, dar nu putem rămâne să trăim doar cu acele amintiri.

Trebuie să acceptăm realitatea ca să o putem schimba. Respectăm trecutul, îl admirăm, dar trăim în prezent și avem datoria de a face orice pentru a avea un viitor. Vă rog să luptăm împreună pentru a ne bucura împreună!

Vă asigur că noi, staff-ul echipei naționale și jucătorii, vom da totul pentru România la fiecare meci și ne vom ridica. Împreună vom reuși să ajungem din nou unde am fost, la turneele finale! Hai, România!”, a transmis Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu: ”Avem concluzii pozitive și negative”

Selecționerul a reiterat momentul dificil prin care trece echipa națională și, în ciuda faptului că există încă multe lucruri de reglat le-a mulțumit fanilor pentru susținerea necondiționată arătată ”tricolorilor”.

”Întâi de toate, vă mulțumesc tuturor celor care susțineți echipa națională și cu atât mai mult celor care ați fost alături de noi la meciurile din acest an. Sprijinul vostru contează enorm pentru jucători, aveți capacitatea de a aduce un plus în jocul nostru.

Pentru modul în care ne-ați susținut și pentru devotamentul vostru, vă mulțumesc din suflet! Așa cum am spus-o și ieri, în fața membrilor Comitetului Executiv, trebuie să construim pe fundația pe care am reușit să o clădim pe parcurs în acest an.

Ne aflăm într-un moment de consolidare care necesită continuitate. Am făcut o analiză și avem concluzii pozitive și negative. Un lucru bun este că avem o medie de vârstă care ne oferă speranță. Fotbaliștii noștri sunt în pragul în care randamentul lor trebuie să atingă nivelul maxim”.

”Pentru ei am venit la echipa națională”

Edi Iordănescu este încrezător că în campania de calificare la Campionatul European din Germania, România va arăta altfel și a menționat că jucătorii au fost principalul motiv pentru care a acceptat provocarea de a fi selecționer.

”Jucătorii sunt principalul motiv pentru care am venit la echipa națională și pentru care am ales să continui pe acest drum! Cred în ei, cred în potențialul lor de a crește.

Sunt sigur că vor munci și vor lupta, devenind mai buni! Una dintre concluziile negative a fost că ne lipsește experiența internațională și că avem nevoie ca jucătorii noștri din străinătate să lupte pentru obiective mărețe ca să își ridice nivelul.

În același timp, mă bucur că FCSB și CFR Cluj s-au calificat în grupele unei competiții europene, îi va ajuta pe jucătorii de acolo să capete experiență la acest nivel. În Liga Națiunilor am trăit o dezamăgire, dar în luna septembrie am văzut speranță”, se mai arată în documentul publicat pe site-ul oficial al FRF.