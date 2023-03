Cât costă două nopți de cazare la Mamaia de 8 martie. Prețul e mai scump ca trei nopți la Roma, Milano sau Barcelona

Cât costă două nopți de cazare pe litoralul românesc de Ziua Femeii. Prețul e mai scump ca trei nopți la Roma, Milano sau Barcelona, managerii locațiilor din Constanța precizând că sunt ocupate toate locurile perioada aceasta.

La ce sumă ajung două nopți în hotelurile din Mamaia de 8 martie. Cu aceeași bani poți călători la Roma, Milano sau Barcelona

Foarte multe doamne și domnișoare aleg să se răsfețe de și aleg să sărbătorească această zi importantă în stațiunile de la malul Mării Negre, unde trebuie să scoată din buzunar bani frumoși pentru o asemenea distracție.

Un pachet de două nopți de cazare, într-un hotel de patru stele din Mamaia, a costat în acest final de săptămână 1.800 de lei, potrivit . Sursa menționată mai arată că suma a fost achitată pentru două persoane.

Printre facilitățile incluse în bani se află o cină festivă și băuturi. În plus, doamnele și domnișoarele au avut parte de masaje deosebite și împachetări cu ciocolată. Prețul acestor servicii pleacă de la 99 de lei și pot ajunge la 275 de lei.

„Avem un pachet special creat The power of a beautiful woman se numește. O zi de relaxare la SPA. O împachetare cu ciocolată naturală plus un masaj de relaxare cu ulei cald de ciocolată 275 de lei pachetul”, a spus Costina Ciorbariu, managerul unui hotel din Mamaia, mai arată sursa citată.

„O formație, foarte bună, dansuri grecești ca băutură am pregătit un free bar, doamnele pot consuma orice tip de băutură și alcoolică și non alcoolică”, a completat Nicu Roșu, organizator evenimente.

Prețurile de la Mamaia, comparativ cu alte orașe europene de 8 martie

Din păcate, de pe litoralul românesc din perioada 8 martie sunt mai ridicate decât cele din străinătate. Spre exemplu, pentru trei nopți de cazare la Roma în intervalul 8 – 11 martie românii pot achita 1.720 lei. Este vorba de un hotel de 4 stele.

În plus, pentru o vacanță în aceeași perioadă, de această dată la Milano, prețurile pentru trei nopți de cazare variază. Concret, pentru hoteluri de 3 și 4 stele suma cheltuită poate fi de 1.611 lei, 1.659 lei sau 1.738 lei.

De asemenea, cei care iubesc Barcelona și arhitectura pe o oferă pot plăti în săptămâna în care are loc Ziua Femeii 1.755 lei pentru un hotel de 4 stele. De menționat că în acești bani este inclus chiar și micul dejun.