Cât costă o noapte de cazare în luna iulie la complexul spectaculos al lui Dan Bittman de lângă București. Prețul nu e deloc mic

Dan Bittman știe cum să facă avere. A investit sute de mii de euro în complexul de lângă București, însă nu iese pierdere. Turiștii care vor să se cazeze aici au numeroase metode de a se distra, dar prețul pe care trebuie să-l plătească este pe măsură.

Cât costă o noapte de cazare în complexul lui Dan Bittman

Dan Bittman . O perioadă lungă a investit în domeniul imobiliar, construind un întreg cartier de vile în Popești Leordeni. De asemenea, a fost implicat și în politică în trecut.

Dar solistul de la Holograf deține și propriul parc nautic, pe care l-a inaugurat în anul 2017 și în care se presupune că a investit peste 700.000 de euro. Complexul este situat la 49 de kilometri de București, pe malul lacului Sulimanu.

În spectaculosul complex al lui Dan Bittman, iubitorii de aventură și distracție dispun de toate mijloacele necesare pentru a se simți bine. Însă, dacă vrei să te cazezi în A2 Wake Park, căci acesta este numele complexului, prețul nu este deloc unul mic.

Pentru o noapte de cazare într-un bungalow, cu capacitatea maximă de trei persoane, turiștii trebuie să scoată din buzunar nu mai puțin de 350 de lei. Iar pentru cei care vor să stea într-un apartament, cu capacitatea de 5 persoane, plătesc 450 de lei pe noapte.

De aici, turiștii pot folosi plaja, locul de joacă pentru copii, pajiștea și să se bucure de priveliște. De asemenea, pentru 30 de lei pe zi, cei care se cazează în complexul lui Dan Bittman, au acces și la piscină.

„Cazare chiar pe malul lacului, super confortabilă și retrasă de gălăgia de la wake. Avem două feluri de camere: apartamente sau bungalouri. Apartamentele sunt spațioase, și acomodează până la 5 persoane.

Iar bungalourile sunt mai mici și cochete, și acomodează 3 persoane. Nici noi nu știm încă de ce, dar camerele astea au ceva ce îți da o calitate a somnului pe care nici acasă nu o găsești”, se arată pe site-ul complexului deținut de Dan Bittman.

Afacerea mergea mai bine în pandemie

Chiar și așa, Dan Bittman declara la un moment că afacerea mergea mai bine în pandemie, mai exact în primul an în care s-au impus în primul an. „Afacerea mergea mai bine în pandemie. Probabil acum lumea are mai multe locuri în care se poate duce, dar la final de săptămână vin cei obișnuiți. În primul an de pandemie am avut mai mulți clienți. Poți să te dai pe teleski pe lac, să pescuiești.

Dacă nu ești curajos poți să faci plimbări pe lac, canoe, să vâslești. Sau poate ești pasionat de paintball, este un teren special amenajat pe care se organizează competiții. Vrem să amenajăm și un teren de beach volleyball.

Suntem în discuții cu Federația de Volei. În altă ordine de idei, aici se poate mânca, iar pe lac mai sunt și niște căsuțe de lemn. La final de săptămână se poate sta la un grătar, la orice”, a declarat Dan Bittman anul trecut,