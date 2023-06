Cât costă o noapte de cazare la hotelul din Italia cumpărat de frații Pavăl, proprietarii Dedeman. Suma e ireală

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman și considerați cei mai bogați români din țară, au cumpărat un hotel prestigios din Italia, ”Gardone”, de pe malul lacului Garda. O perioadă nu s-au permis rezervările, însă acum sunt posibile. Cât costă o noapte de cazare?

Cât costă o noapte de cazare la hotelul ”Gardone”, din Italia, cumpărat de frații Pavăl?

Hotelul este vizat de multe persoane, pentru cazare, fiindcă are o construcție aparte, în stil clasic, și este înconjurat de grădini desprinse din povești. Dispune de 167 de camere, cu priveliște spre lacul Garda. Printre cei care au stat aici sunt personalități istorice precum: Winston Churchill, Regele George al Saxoniei sau romancierii William Somerset Maugham și Vladimir Nabokov.

Cei care vor să se cazeze în hotelul Gardone achiziționat de proprietarii Dedeman trebuie să acceseze mai întâi site-ul . Aici se vor găsi toate prețurile camerelor dorite și serviciile care sunt incluse în sumele precizate, care sunt unele foarte mari.

O cazare pentru o noapte la Gardone, într-o cameră dublă, cu vedere spre lac, costă 450 de euro, cât salariul minim primit de români pe lună. De altfel, pentru o perioadă mai îndelungată, precum 10-16 iulie, se percep 2500 de euro. În acești bani poți avea și balcon și mic dejun inclus.

La începutul anului viitor, noi proprietari s-au gândit deja să renoveze hotelul. Investițiile vor fi foarte mari, de 45 de milioane de euro, dar în urma acestora, Gardone va fi inclus pe harta hotelurilor premium de 5 stele, din peninsula vizitată de milioane de români.

Ce avere au frații Pavăl

În noiembrie 2022, frații Pavăl au surprins într-un top realizat de revista Forbes. . Dragoș și Adrian Pavăl ar deține o avere de 13 miliarde de lei. La această sumă au ajuns după o muncă asiduă.

Dragoș și Adrian Pavăl au o poveste de viață demnă de luat ca exemplu de motivație. Sunt originari din Suceava și provin dintr-o familie modestă, cu opt frați. Dragoș și Adrian sunt singurii din familie care au urmat o facultate, iar după terminarea ei s-au gândit să deschidă un mic magazin în Bacău.

Primul ”Dedeman” al fraților Pavăl a fost un magazin de produse de bază pentru oameni. Se găseau gume de mestecat, sucuri, papuci de casă sau unghiere. Încă de atunci au câștigat clienți, iar

”Am înfiinţat o firmă şi am închiriat un spaţiu de 16 metri pătraţi, pe care l-am amenajat noi. Am angajat o vânzătoare, am improvizat nişte tejghele din lemn şi din sticlă şi am început să vindem. Câştigam într-o lună zece salarii pe care le luam la întreprinderea de stat ca informatician.

Mergeam în Bucureşti, era un centru comercial numit «Massa», şi căram de acolo cu Dacia socrilor mei diverse produse. Gumă de mestecat, unghiere, tot felul de mărunţişuri. Era o mare penurie de produse şi, fiind vorba de nişte mărunţişuri care, pe atunci, erau foarte căutate.

Şi încă din prima lună de activitate am fost informatizaţi. Am cumpărat un calculator şi ţineam gestiunea pe el. Aşa am învăţat ce înseamnă să administrezi o afacere şi cât de important e fiecare detaliu”, a precizat Adrian Pavăl pentru Adevărul.