Cât costă Samsung Galaxy S23 și versiunile Plus și Ultra în România. Cum arată noile telefoane

În prima zi a acestei luni, cele mai așteptate telefoane Android din acest debut de an au fost lansate pe piață. E vorba de .

Samsung a lansat telefoanele din gama Galaxy S23 + versiunile Plus și Ultra

Cu câteva luni înainte de lansarea modelelor, în presă au apărut toate : Galaxy S23, Galaxy S23 Plus și Galaxy S23 Ultra.

Miercuri seara, toate privirile fanilor Samsung au fost îndreptate către vârful de gamă, acela fiind modelul Ultra. Acesta apare pe piață cu un senzor nou de 200 mpx.

Toate cele 3 modele au procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 tactat mai sus decât un SD8gen2 standard. Ele vin cu panouri 120Hz și se livrează cu One UI 5.1 la nivel software.

Modelul S23 Ultra are un ecran de 6,8 inchi cu laturi curbate și este cel mai scump telefon Samsung. Are o baterie mare și un stilou S Pen încorporat pentru funcții avansate. Acesta are o memorie de 8 GB RAM în varianta cu 256 GB și 12 GB RAM în versiunile de 512 GB și 1 TB.

Sistemul cu patru camere din spate include două lentile cu zoom. Ele oferă performanțe semnificativ mai bune în condiții de lumină scăzută, focalizare mai rapidă și alte opțiuni, notează .

În ceea ce privește modelele S23 și S23 Plus, acestea au ecrane mai mici de 6,1 inchi și, respectiv, 6,6 inchi.

Acestea prezintă un design simplificat, cu un sistem de cameră triplă îmbunătățit în spate, cu o cameră principală de 50 MP cu mod astrofotografie.

Samsung speră că bateriile mai mari (4.700 mAh – S23 și S23 Plus și 5.000 mAh S23 Ultra) .

Cât costă Samsung Galaxy S23 și versiunile Plus și Ultra în România

În România, prețurile noilor modele pornesc de la 4.700 lei la modelul de bază S23, cu câteva sute de lei mai mult față de S22 lansat acum un an.

Pentru Galaxy S23 Plus, prețurile pleacă de la 5,949 lei. Cum era de așteptat, cel mai scump este Galaxy S23 Ultra, al cărui preț pleacă de la 6,949 lei (TVA inclus).