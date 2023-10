Cât costă un bilet la concertul lui Ed Sheeran din luna august 2024. Puțini își permit să plătească o astfel de sumă

Se pun în vânzare biletele pentru concertul lui Ed Sheeran în România. Celebrul artist britanic va cânta din nou în țara noastră, pe 24 august 2024. Prima oară a fost în iulie 2019, adunând pe Arena Națională din București peste 50.000 de fani.

Cât costă un bilet pentru concertul lui Ed Sheeran în România, din august 2024. De unde se poate achiziționa

Admiratorii celebrului interpret sunt nerăbdători să-l vadă în carne și oase pentru a doua oară. cu ocazia unui turneu european pe care îl va face și-l va începe din Malta. Va ajunge și în Spania, Ungaria, Polonia, Lituania sau Croația.

Suma pe care trebuie să o achite fanii lui Ed Sheeran pornește de la 299 lei. Concret, prețurile variază între 299 lei și 599 lei, la care se adaugă o taxă de comandă/serviciu, de 2, 5%, iar la fiecare comandă nu se pot cumpăra mai mult de șase bilete.

”Această restricție este în vigoare pentru a oferi cât mai multor persoane posibilitatea de a cumpăra bilete în mod corect. Întregul grup trebuie să sosească în același timp cu titularul comenzii (cumpărătorul principal) care deține biletele și care corespund actului său de identitate cu fotografie valabil”, explică organizatorii limita celor șase bilete.

Biletele la concertul lui Ed Sheeran sunt disponibile acum pe site-ul . Un alt aspect pe care trebuie să-l ia în considerare cei interesați este faptul că biletele se vor livra în format electronic înainte de evenimentul grandios, ceea ce înseamnă că vor putea fi arătate organizatorilor de pe telefoane.

Ed Sheeran va concerta a doua oară în România. Ce gest a făcut artistul la primul concert

Ed Sheeran i-a cucerit și mai mult pe români în iulie 2019 după ce și-a făcut apariția pe scenă într-un tricou al echipei naționale de fotbal a României, fapt care a generat ropote de aplauze. Ulterior, publicul a demonstrat că-i cunoaște aproape fiecare melodie.

În deschiderea evenimentului din 2024 va cânta Calum Scott, care s-a făcut remarcat la concursul de talente ”ITV Britains Got Talent”. Aici a fascinat jurații și întreaga Marea Britanie după ce a interpretat piresa ”Dancing on My Own”. A primit chiar și un Golden Buzz.

Ed Sheeran este unul dintre cei mai iubiți cântăreți la nivel internațional. Nu se ocupă doar de interpretare, ci și de textele melodiilor. Este și compozitor, producător de înregistrări și a cochetat și cu actoria, până la vârsta de 32 de ani pe care o are în momentul de față.

Piesa care l-a consacrat pe Ed Sheeran este ”Happier”, lansată în anul 2016 și care a fost hit la nivel mondial. ”Shape of You” sau ”Perfect” sunt alte piese care i-au crescut succesul internațional. În plan personal, iar împreună au un copil pe nume Jupiter Seaborn Sheeran.