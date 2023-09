Cât costă un loc într-o croazieră care nu se termină niciodată. Vasul de lux navighează în jurul lumii

Cât costă un loc într-o croazieră care nu se termină niciodată. Vasul de lux va naviga în jurul lumii, iar cererea atât de mare i-a făcut pe patroni să o transforme într-o fără sfârșit.

Cât costă un loc într-o croazieră care nu se termină niciodată

Croaziera trebuia să aibă trei ani, dar apoi s-a decis ca aceasta să fie prelungită pe termen nedefinit. Astfel, cei care s-au înscris pot să mai stea pe vas până când se va decide să ajungă iar la uscat. Pentru un an, prețul este de circa 38.000 de dolari.

Life at Sea Cruises a lansat această croazieră de trei ani. Ea a devenit ulterior croaziera care nu se termină niciodată.

Oamenii care s-au înscris au făcut-o pentru trei ani, dar momentul îmbarcării lor poate fi diferit. Iar cei care vor să mai stea după ce trec acești trei ani o pot face, a explicat Kendra Holmes, CEO al Miray Cruises, conform .

“Am făcut o listă, am început să facem un brainstorming și am spus: Aveam de gând să o repornim – de ce să nu o prelungim?

Am spus de la început că vom rambursa integral pentru oricine are probleme medicale, dar am avut oameni care au spus:

Nu vreau o rambursare, vreau doar să mă tratez și să vin la bord, așa că ne-am gândit să le oferim și lor o șansă”, a spus CEO-ul.

Cât costă să stai la bordul navei pe toată perioada. Unii și-au vândut casele

De asemenea, compania Life at Sea se laudă cu cel mai mic preț pentru o asemenea experiență.

Pentru acest sejur nelimitat trebuie să plătești între 3.500 și 4.000 de dolari pe lună. Adică pentru trei ani sunt de 126.000 de dolari, cel puțin!

“Costă între 3.500 și 4.000 de dolari pe lună și poți merge să vezi lumea. Putem oferi acest lucru unui om cu venituri medii sau unei persoane care tocmai s-a pensionat de la un loc de muncă obișnuit.”, a mai spus Kendra Holmes, CEO al Miray Cruises.

Sunt unii oameni care chiar și-au vândut casele pentru această oportunitate de a sta pe mare ani de zile. Nava urmează să plece în luna noiembrie, din Istanbul.

“Odată ce plecarea a fost anunțată în luna mai, au fost mulți oameni care au vrut să vină. Dar noiembrie era prea devreme pentru a-și vinde casele, a-și face planuri și a-și împacheta totul”, a spus Kendra Holmes.