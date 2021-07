Cât de afectate sunt concediile în Grecia și Turcia de varianta Delta! „Ar putea să ne termine definitiv”

Încet, dar sigur varianta Delta a devenit tulpina dominantă de COVID-19 în mai multe țări. Printre ele se află și Statele Unite ale Americii, dar și puncte importante de pe harta Europei. Concediile de vară par să aibă legătură directă și plimbatul dintr-o țară în cealaltă nu ajută deloc.

ADVERTISEMENT

Varianta se transmite mai uşor decât versiunile precedente de coronavirus şi poate provoca forme mai grave de boală, în special în rândul tinerilor. Datele preliminare arată că vaccinurile fabricate de Pfizer şi BioNTech, AstraZeneca şi Moderna protejează în mare parte și împotriva variantei Delta, concentraţia de anticorpi care neutralizează virusul fiind oarecum mai redusă.

Cât de afectate sunt concediile în Grecia și Turcia de tulpina Delta!

Pe teritoriul României au fost confirmate 1.081.120 de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 1.045.351 de pacienţi sunt deja declaraţi vindecaţi. De asemenea, conform statisticilor oficiale, până la acest moment au existat 57 de cazuri de infecţie cu tulpina Delta în nouă judeţe din ţară, cele mai multe fiind înregistrate în Ilfov, Argeş şi municipiul Bucureşti.

ADVERTISEMENT

Autoritățile spun că, deocamdată, situația este ținută sub control, dar plimbările în alte țări ar putea să crească numărul cazurilor în viitorul apropiat. Mai ales că, în fiecare weekend, mii de români sunt la frontierele Greciei.

Turcia, o altă țară preferată pentru concediul de vară are pachete atractive pentru 2021 și nu puțini au ales această variantă. Familiile cu copii sunt cele mai interesate de vacanțe în Turcia, acestea optând pentru transport cu avionul și sistem de masă all inclusive.

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă putem să punem chiar totul în cârca oamenilor care pleacă în concediu. În definitiv nu s-a făcut aproape nicio diferențiere între persoanele vaccinate și cele nevaccinate, drept pentru care viața a mers pe aceleași coordonate pentru toată lumea.

Deocamdată vacanțele își urmează cursul firesc. Dacă mă întrebați strict pe mine vă pot spune că suntem încă departe de cifrele pe care le făceam înainte de pandemie. Oamenii se tem, oamenii au rămas cu semne de întrebare, încă nu circulă la fel ca înainte”, a spus Morea Alina, reprezentanta unei agenții de turism pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce măsuri împotriva pandemiei s-au luat în destinațiile turistice

Agențiile de turism spun că măsurile împotriva pandemiei s-au luat și în funcție de calitatea hotelului. Concret, cele mici au lăsat-o mai moale, în timp ce resorturile mari, resorturile pentru care se plătesc mii de euro pe un pachet de 7 zile, sunt mult mai pregătite.

„Grecia, Turcia, România, este o problemă world wide, să știți. Normal că resortul mare, cel cu mii de turiști are și mii de controale și nu se poate juca. Acum, la pensiunile mai mici și controalele sunt pe măsură.

ADVERTISEMENT

E dificil să spui în toamnă, în cazul în care Doamne ferește cresc cazurile, că de vină sunt românii care au plecat în Grecia sau Turcia. Asta ar însemna să-i acuzi pe cei de acolo în primul rând de anumite lucruri.

Eu vă spun, tocmai m-am întors dintr-un resort de 5 stele, ultra all inclusive nu doar la masă și băutură. Spital, așa erau la capitolul măsuri de prevenție. Ce poți să le reproșezi oamenilor ăstora care și-au făcut treaba impecabil? Dar pot să spun că dacă vom avea o explozie de cazuri în următoarele 2-3 săptămâni ar putea să ne termine definitiv. Și așa agențiile de turism merg cu frâna de mână trasă”, a continuat femeia.

ADVERTISEMENT

„Sunt în Grecia de câteva zile și pot spun că situația este așa și așa. Sunt locuri unde frica păzește pepenii și locuri unde nici nu zici că a existat vreodată pandemie. Unde până și masca de protecție e un suvenir, o amintire.

Ar fi interesantă o statistică a oamenilor care s-au întors din concedii cu COVID-19, lucrul ăsta mi-ar plăcea să-l cunosc. Și mai ales mi-ar plăcea să știu că se întâmplă ceva cu oamenii ăștia”, a spus și Druncea Marian, turist în insula Thassos, pentru FANATIK.

Ce spun autoritățile despre varianta Delta

este de părere că răspândirea variantei Delta a coronavirusului poate fi gestionată prin vaccinare, fără a impune noi restricţii. „Sincer, nu cred că măsurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da.

Am trecut printr-un an şi jumătate de pandemie şi am repetat acest lucru de multe ori şi o să o repet şi acum: ieşirea din pandemie şi prevenirea revenirii pandemiei stă în vaccinare. La noi vaccinarea este posibilă, vaccinul este disponibil fără programare, fără niciun fel de birocraţie. Eu recomand în continuare fiecărui român să se vaccineze dacă nu doreşte să ajungă la spital. Atât de simplu este”, a zis Klaus Iohannis.

a zis că discutăm despre o variantă adaptată. ”Din păcate, lucrurile sunt cât se poate de clare. Tulpina Delta, această variantă indiană, este una dintre cele mai adaptate din toate variantele circulante până la acest moment, are o capacitate de a se transmite cu uşurinţă de la o persoană, la alta, are o rată de atac crescut în ceea ce priveşte procentul celor care se îmbolnăvesc. E o variantă adaptată, evoluată”, a declarat Valeriu Gheorghiţă.

”Atât timp cât încă avem la nivel global foarte multe persoane receptive, susceptibile la boală, care zilnic se îmbolnăvesc, probabilitatea de selectare a noii mutaţii este în continuare crescută şi sperăm să nu se selecteze acele mutaţii care să combine contagiozitatea crescută cu agresivitatea, cu virulenţa.

Pentru că trebuie să înţelegem, dacă vorbim şi ne uităm în urmă, ce s-a întâmplat la infecţia cu SARS-CoV-1, aveam o mortalitate de 10% din numărul de cazuri confirmate”, a mai spus Gheorghiţă.