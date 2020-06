Cât de eficientă este, de fapt, masca de protecție împotriva coronavirusului? Experimentul simplu care înlătură orice urmă de îndoială

Pentru a vedea cât de bine ne protejează măștile împotriva noului tip de coronavirus a pune capăt controverselor stârnite la nivel global pe marginea acestui subiect, un microbiolog american a născocit un experiment simplu și inedit în același timp.

Rich Davis, pe numele său, a făcut aceleași teste în două ipostaze diferite: cu și fără accesoriul care a devenit nelipsit în multe colțuri ale lumii. Concret, acesta și-a propus să afle ce efecte au picăturile de salivă rezultate în urma vorbitului, a tusei sau a cântatului asupra unor culturi de bacterii.

Și-a prezentat apoi concluziile pe rețelele de socializare, unde a atașat și fotografii ale experimentului, pentru ca toată lumea să se convingă de adevărul spuselor sale. Director al unui laborator de microbiologie din Spokane, statul Washington, bărbatul speră ca inițiativa sa să fi demontat definitiv mitul conform căruia măștile ar fi inutile în fața unei amenințări precum COVID-19.

„Ce face o mască de protecție? Blochează picăturile de salivă pe care le eliminăm. Două demonstrații simple. Prima: am strănutat, cântat, vorbit și tușit înspre aceste platouri conținând culturi de bacterii, cu și fără mască pe figură. Coloniile de bacterii arată locul unde au aterizat picăturile de salivă. Purtatul măștii blochează aproape toate picăturile.

Al doilea experiment: am așezat platouri cu bacterii la distanță de 60 cm, 120 cm și 180 cm și am tușit tare în direcția respectivă pentru aproximativ 15 secunde. Am repetat experimentul fără mască. După cum se vede pe platourile cu cultură de bacterii, picăturile de salivă aterizează la o distanță mai mică de 180 cm, însă purtarea măștii le blochează aproape pe toate”, a scris Rich Davis pe contul său de Twitter.

Și cercetătorii chinezi au demonstrat eficiența măștilor. Au fost ajutați de hamsteri

Acesta nu este singurul experiment care speră să ne convingă de faptul că măștile ne protejează cu adevărat în fața noului coronavirus. O echipă de cercetători din Hong Kong s-a gândit să atașeze astfel de măști unor hamsteri, iar rezultatele indică o scădere semnificativă a riscului de infectare pentru subiecții care au avut norocul să fie „accesorizați”.

Concret, masca de protecție face ca riscul de infectare să scadă cu un procent care variază între 60 și 75%. Chiar dacă specialiștii avertizează că aceasta nu este o armură completă, ci doar un scut ușor, a devenit indispensabilă în războiul purtat împotriva virusului și trebuie să rămână așa pentru o bună bucată de vreme. Nu de alta, dar e greu de crezut că pericolul va trece în următoarea perioadă.

Acest subiect este, însă, unul sensibil și extrem de controversat, pentru că specialiștii din întreaga lume s-au împărțit în două tabere bine delimitate. Pe de-o parte îi avem pe cei care susțin că masca trebuie purtată doar de persoanele bolnave și de îngrijitori, iar la polul opus sunt cei care recomandă utilizarea ei la scară largă.

Totodată, având în vedere că în ultima vreme au apărut pe piață nenumărate tipuri de măști, cu greu îți poți da seama care sunt cele mai eficiente în lupta împotriva coronavirusului. Cu timpul, din ce în ce mai multe țări au început să recomande populației să folosească măști confecționate acasă, din diverse materiale pe care le au la îndemână.