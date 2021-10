Cât de iubită este Emma Răducanu în Marea Bitanie! Şi-au botezat fetiţa cu numele campioanei de la US Open: “Wow, sunt onorată”

Emma Răducanu a devenit noul idol al britanicilor, după ce jucătoarea de tenis s-a impus la US Open. La mai bine de o lună de la victoria obţinută la New York, sportiva a aflat că o fetiţă îi va purta de acum numele, după ce părinţii au fost entuziasmaţi de această performanţă.

Şi-au botezat fetiţa cu numele Emmei Răducanu. Impresionaţi de succesul de la US Open

Un utilizator al reţelei Twitter a dezvăluit, recent, că a devenit tătic, iar fetiţa acestuia va purta numele Emmei Răducanu. Cuplul a ales acest nume după ce britanica a câştigat finala de la US Open.

“Fata mea, Emma, s-a născut sâmbătă. Este perfectă. Am numit-o după Emma Răducanu şi după ce am urmărit finala de la US Open alături de soţia mea. Amândoi ne-am întors unul către altul, în timp ce ea câştiga, şi am zis: ‘Emma e un nume drăguţ'”, a scris MPayne pe Twitter.

Emma Răducanu a replicat imediat, după ce a văzut mesajul postat de MPayne. “Wow, sunt onorată. Multe felicitări şi vă doresc tot binele din lume”, a fost răspunsul dat de campioana de la US Open.

Emma Răducanu s-a retras de la WTA Kremlin Cup

Emma Răducanu a revenit pe teren la Indian Wells, primul turneu la care a participat după succesul de la US Open, însă a părăsit rapid competiţia din California.

Sportiva de 18 ani a intrat direct în turul 2, fiind cap de serie numărul 17, însă . Dacă ar fi obţinut calificarea, în turul 3 ar fi putut să se dueleze cu Simona Halep.

Emma Răducanu ar fi trebuit să meargă la WTA Kremlin Cup, însă jucătoarea britanică şi-a anunţat retragerea de la turneul care se va disputa în capitala Rusiei.

“Din nefericire, a trebuit să fac o modificare în programul turneelor, astfel că nu voi putea juca la Moscova în acest an, dar sper să pot concura acolo, în fața suporterilor din Rusia, anul viitor.

Nu pun niciun fel de presiune pe mine după înfrângerea de la Indian Wells. Mereu îmi spun că sunt lipsită de experiență și trebuie să iau totul așa cum se întâmplă”, a anunţat Emma Răducanu.

Emma Răducanu vine la turneul de la Cluj

Conform programului anunţat, Emma Răducanu va mai participa la două turnee în acest final de sezon. Britanica şi-a anunţat prezenţa la Transylvania Open, al doilea turneu WTA organizat la Cluj, şi .

Finalul de sezon o va găsi în Austria, unde va participa la Linz Open, ultimul turneu care se va disputa în 2021. În prezent, Emma Răducanu ocupă locul 22 în clasamentul WTA.