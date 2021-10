Emma Răducanu, mesaj în limba română înainte de Transylvania Open! Ce le-a transmis fanilor. Video

Britanica de 18 ani a confirmat în urmă cu o săptămână că pentru turneul din categoria WTA 250, care se va desfășura în perioada 25-31 octombrie.

Dornică să urce cât mai mult în clasament până la finalul anului, jucătoarea s-a înscris la mai multe competiții în această toamnă și are un .

Mesaj în limba română transmis de Emma Răducanu înainte de Transylvania Open

Emma Răducanu va participa la sfârșitul lunii la prima sa competiție majoră din România și a transmis un mesaj în limba română fanilor din țara noastră și care a fost publicat pe pagina de Facebook a turneului Transylvania Open.

”Salut! Mă bucur că am ocazia să joc la Transylvania Open. Tatăl meu este român și am experiențe frumoase în țară. Abia aștept să ne vedem”, au fost cuvintele britanicei care a câștigat în acest an US Open.

În aceste zile, Răducanu este în Statele Unite ale Americii unde va participa la Indian Wells. În deșertul californian este foarte posibil ca ea în turul 3, cele două având liber în manșa inaugurală și meciuri destul de ușoare în turul secund.

Britanica nu se grăbește să angajeze un antrenor

La scurt timp după ce a surprins întreaga lume a tenisului cu succesul de la US Open, Emma Răducanu a luat o decizie radicală și s-a despărțit de antrenorul Andrew Richardson. Pentru Indian Wells ea , însă această alăturare este doar o chestiune temporară.

Chiar dacă se vorbește de mai multe nume de viitori antrenori, iar l, cel care s-a despărțit în această toamnă de Simona Halep, sportiva britanică nu se grăbește să ia o decizie.

”Până la urmă, eşti pe cont propriu şi trebuie să fii propriul tău antrenor pe teren, aşa că mă simt destul de confortabil”, a spus Emma Răducanu, înainte de debutul său la Indian Wells.

Ce așteptări are la Indian Wells

”Jeremy Bates se ocupă de tenisul feminin în Marea Britanie, aşa că în timp ce este aici mă ajută. Voi aştepta şi voi încerca să găsesc persoana potrivită. Nu o să mă grăbesc deloc. Caut doar lucruri generale la un antrenor, cineva cu care să te înţelegi bine şi care te poate împinge înainte”, a mai declarat ea.

Răducanu a afirmat că va încerca să adopte acelaşi mod de gândire care a făcut-o să se impună la New York, în ciuda statutului său radical modificat: ”Nu vreau să schimb nimic. Ceea ce m-a adus în acest punct este să nu gândesc nimic altfel şi dacă îmi pun gânduri suplimentare în cap, acestea doar îmi vor crea o problemă”.

Condiţiile din deşertul californian sunt diferite de cele de pe Coasta de Est, iar Emma Răducanu se aşteaptă la confruntări mai dificile din punct de vedere fizic faţă de cele de la US Open: ”Aerul este foarte uscat, aşa că va fi dur din punct de vedere fizic şi este destul de cald. Terenurile sunt mai lente, mingea sare mai mult şi se uzează mai repede, aşa că probabil vor fi raliuri lungi”.