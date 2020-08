Cât de mult s-a transformat sora lui Cristi Chivu! Diana a topit kilogramele și e cu totul altă femeie în prezent – Foto

Cristi Chivu are o soție foarte frumoasă, însă la fel de bine arată și mama, și sora lui, Diana Chivu. De fapt, sora fostului căpitan de la Națională a suferit o transformare uriașă în ultimii ani.

În 2007, cu kiograme multe în plus, Diana Chivu era de nerecunoscut. În prezent, ea a slăbit considerabil și arată cu totul diferit.

Cumnata Adelinei Chivu este o persoană discretă, care nu e dornică de apariții publice.

Cristi Chivu se mândrește cu sora lui, care arată senazțional la 41 de ani

Sora lui Cristi Chivu nu a arătat întotdeauna ca în prezent. În trecut, Diana Chivu s-a confruntat cu o problemă de greutate, însă a reușit să slăbească foarte mult în ultimii ani, iar în prezent pare altă femeie. Silueta obținută după ce a slăbit considerabil a transformat-o într-o femeie atrăcătoare. De altfel, ea și-a schimbat și stilul vestimentar.

În 2007, la o licitație de tablouri, Diana Chivu arăta cu totul altfel față de femeia din prezent.

În imaginile postate de Maria Chivu, mama lui Cristi și Diana Chivu, cea din urmă apare zâmbitoare, cu un nou look și cu multe kilograme în minus, semn că a reușit să slăbească așa cum și-a dorit.

Diana este căsătorită cu Dumitru Costin (58 de ani), fostul lider al Blocului National Sindical. Cei doi au spus DA în fața ofițerului stării civile după 4 ani de relație.

Cristian Chivu a terminat cursurile Şcolii de Antrenori de la Coverciano și a obținut Licenţa Pro UEFA. Chivu a antrenat U14 a clubului Inter, iar în prezent antrenează U17 de la Inter Milano.

Cristi Chivu a jucat la CSM Reșita, Ajax, AS Roma și Inter Milano. În 1999, Universitatea Craiova l-a vândut pe fostul fotbalist la Ajax cu 2,5 milioane de dolari. 4 ani mai târziu a plecat în Olanda pentru suma de 16 milioane de dolari, valoarea lui crescând de la an la an.

