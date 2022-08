Cât de scumpă este micuța Josephine! Fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, la primul zbor cu avionul

Smiley și Gina Pistol au plecat cu avionul alături de fiica lor, micuța Josephine. Fetița a fost surprinsă într-o ipostază adorabilă în brațele tatălui ei.

Josephine, fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, la primul zbor cu avionul

și partenerul ei au decis să o ia și pe Josephine cu ei în avion, considerând că are vârsta potrivită.

Gina Pistol a postat, pe pagina sa de Instagram, o fotografie cu fiica ei în brațele lui Smiley, în timp ce se aflau în avion.

Recent, Gina Pistol a recunoscut că se simte foarte obosită și că are nevoie de o evadare, însă nu ar putea pleca undeva fără fetița ei. În același timp, blondina știe că ar avea nevoie de câteva zile doar pentru ea, fără copil.

Vedeta se simte lipsită de energie, motiv pentru care nu a mai postat nimic în mediul online o perioadă.

“A fost o perioadă ciudățică, de asta nu am făcut nici postări pe Instagram. Nu am avut energie. Toată viața asta de om mare mă consumă enorm și de când am devenit mamă parcă nu mai am timp de nimic altceva.

Tot timpul fac cumpărături, mă ocup de casă, stau și eu cu copilul, gătesc. (…) Tot timpul sunt ocupată.

Poate că e și din cauza faptului că nu am avut o vacanță de multă vreme. Mi-e foarte greu să cred că aș putea să plec fără copil, doar că nu ești în concediu cu copil.

Am nevoie de câteva zile doar pentru mine, clar.”, a declarat prezentatoarea de la Antena 1 pe .

În plus, deși Smiley și Gina Pistol au o doamnă care îi ajută cu treburile casnice și cu copilul, vedeta tot nu reușește să-și facă suficient timp doar pentru ea.

Ce a schimbat nașterea lui Josephine în viața lui Smiley și a Ginei Pistol

De când Josephine a venit pe lume, în martie 2021, viața lui Smiley și a Ginei Pistol s-a schimbat radical. Cei doi sunt fericiți de când au devenit părinți, iar blondina recunoaște că a făcut unele sacrificii.

Prezentatoarea emisiunii Chefi la cuțite spune că a învățat să fie mai răbdătoare de când a devenit mamă.

Vedeta a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, că nu este o fire petrecăreață, astfel că .

Ginei Pistol i-a fost greu să se obișnuiască cu ideea că nu mai poate lua anumite decizii fără a se gândi, mai întâi, la binele fiicei sale și a lui Smiley. Prezentatoarea se concentrează pe nevoile fiicei sale și nu mai face din cariera în televiziune o prioritate.

“Eu sunt un om foarte activ și urăsc monotonia, rutina, iar de când am devenit mamă…Toate mamele știu că o perioadă te trezești în fiecare zi în aceeași zi.

Și asta mi-a fost un pic greu pentru că îmi place să iau decizii, să mă duc unde vreau eu, când vreau și, cumva, treaba s-a schimbat.”, a explicat Gina Pistol pentru FANATIK, în urmă cu câteva săptămâni.