Cât durează până când corpul uman se descompune după moarte. Ce se întâmplă în primele ore de după deces

În momentul în care inima unei persoane s-a oprit, atunci este constatat decesul. Iar odată cu moartea unei persoane, treptat se instalează și procesul de descompunere, care poate dura mai mult decât ne-am fi așteptat. De asemenea, acesta este diferit de la o persoană la alta.

Cât durează până când corpul uman se descompune după moarte

Cum este posibil acest lucru? În primul rând, modul de descompunere al corpului uman este influențat masiv de mai mulți factori. Printre aceștia se numără iar mai apoi poziția corpului. De asemenea, contează și temperatura la care stă corpul, dar și umiditatea ori nivelul de oxigen.

ADVERTISEMENT

Treptat, părțile cele mai complexe ale corpului se vor reduce, pe etape, iar în faza finală va mai rămâne doar scheletul. Acest lucru poate dura însă și decenii, iar asta o explică Daniel Wescott, director la Centrul de Antropologie Medico-Legală de la Universitatea de Stat din Texas.

Specialistul susține că poate dura chiar și zece ani până când corpul uman se descompune după moarte. De ce durează atât de mult? În primul rând îmbălsămarea face ca descompunerea să se instaleze mai lent. Aici se mai adaugă și sicriul, care oferă protecție corpului.

ADVERTISEMENT

Ce influențează, de fapt, descompunerea corpului uman

Un exemplu clar dat de specialistul în medicină legală este cazul lui Medgar Evers, un activist pentru drepturile civile. Bărbatul a fost îngropat și îmbălsămat în anul 1963, iar după aproape 30 de ani, mai exact în 1991, corpul său a fost deshumat într-un caz de omucidere.

Datorită modului în care s-a păstrat, fiul său a putut să vadă și el corpul. Pe de altă parte, spune specialistul, în cazul în care corpul nu este pus în sicriu, descompunerea lui poate să se producă complet în 5 ani de zile, având în vedere că acesta nu este protejat de insecte și nici de pământ.

ADVERTISEMENT

Ce influenţează descompunerea corpului uman după moarte? În primul rând temperatura. Temperaturile scăzute încetinesc procesul, în timp ce valorile termice crescute accelerează descompunerea. De asemenea, mai contează și mediul înconjurător, pentru că în locurile unde sunt insecte, descompunerea se produce mult mai repede.

Cât de importantă este cauza morții în procesul de descompunere

Contează și afecțiunea de care suferea omul care a decedat. Specialistul spune că în realitate, , se va descompune mult mai greu, în condițiile în care germenii implicați în acest proces sunt eliminați.

ADVERTISEMENT

Indiferent de cauza morții însă, de mediul înconjurător, de temperatură, dar și de condițiile de păstrare, procesul de descompunere al corpului uman are întotdeauna patru faze. Prima dintre ele are loc chiar după deces și se numește autoliza. Acesta este procesul prin care celulele și țesuturile se degradează sub acţiunea propriilor enzime.

ADVERTISEMENT

Mai apoi urmează cea de doua fază și anume putrefacția, care apare în absența oxigenului de către bacterii și alte organisme. Acesta este și stadiul în care dimensiunea trupului se mărește, pentru că se produc diverse gaze, care emană și mirosuri extrem de neplăcute.

Care sunt ultimele stadii ale procesului de descompunere

Cel de-al treilea stadiu și totodată penultimul este umflarea corpului. Cum apare acest lucru? Evaluation of Postmortem Change notează că vasele de sânge închise la culoare vor fi viabile pe piele între 24-48 de ore de la moarte în timpul fazele de umflare. Mai apoi însă, fluidele respective vor fi eliberate prin orificii.

Ce se întâmplă mai departe? Mușchii și pielea ajung să fie alterate, iar procesul continuă până când, la final, din corpul omenesc rămân doar oasele, părul, dar și cartilaje ori alte reziduuri din procesul de descompunere.

Ultima fază, pe care deja o știm este scheletizarea. Aceasta apare după ce faza de putrefacție este completă, însă durează mai mult decât am fi crezut. Specialiștii spun că poate fi vorba de ani, sau chiar și de decenii întregi până când scheletizarea va fi una completă.