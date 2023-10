Cât pământ mai are Gigi Becali pentru construcții. “Cam un milliard!”

. Averea patronului de la FCSB nu este cunoscută foarte clar, dar, potrivit și lui Dumitru Dragomir, este de cel puțin un miliard de euro. Fostul președinte LPF, a vorbit despre cât pământ are Gigi Becali pentru construcții și a oferit și câteva sume importante.

Cât pământ mai are Gigi Becali pentru construcții

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a vorbit despre cât pământ mai are Gigi Becali pentru construcții. Fostul președinte LPF este implicat în domeniul imobiliarelor și cunoaște foarte bine piața, unde activează și patronul celor de la FCSB. Nea Mitică susține că latifundiarul din Pipera ar avea pământ pentru construcții de cam un miliard de euro.

“Unde are el pământ acum e 1000 de euro (n.r. metrul pătrat) și are cel puțin 3000 de metri. El așa cu totul cred că are vreo 200 și ceva de hectare. Pământ de construcție cred că mai are în jur de un miliard (n.r. – de euro).

Nu îi fac eu calculul, dar cam atât are cu pământul pe care l-a luat acum. A cumpărat 5 sau 6 hectare de pământ și câștigă la el sigur cel puțin 50 de milioane (n.r. de euro). Deci cu totul ar cam un miliard (n.r. de euro).”, a declarat Mitică Dragomir.

Cotă de piață uluitoare pentru FCSB

Fostul președinte al LPF susține că ar oferi 100 de milioane de euro pentru tot ceea ce ține de echipa lui Gigi Becali, baza de antrenament, jucători și așa mai departe.

“La ce echipă are. Și el e antrenor bun și are și echipă bună. Cu tot ce are Gigi în acest moment, 120 de milioane – 150 de milioane de euro valorează FCSB. Eu aș da 100, dar mie să-mi dea baza de pregătire care este la nivelul Barcelonei.

Rețineți ce vă spun. Baza lui Becali este la nivelul Barcelonei, dacă nu peste. Eu am văzut-o și p-aia și p-asta. Să-mi dea tot ce are, să-mi dea clinica. Și clinica este pe lângă, are cea mai bună clinică medicală din această țară.

Cu medici trăsnet. Tratează gratis. Eu aș da 100, cam 100. I-aș da eu 100. Dar el e între 120 – 150. Dacă găsește unul care se pricepe la fotbal poate să ia mult mai mult. Ia și peste 150, doar că la noi în țară, fotbalul la această oră a scăzut din toate punctele de vedere.

Iar acum văd că vrea să-l sancționeze și guvernul. După ce că nu au făcut guvernele astea nu au făcut nimic pentru fotbal, de la Copos încoace nu a făcut nimeni. Pachetul e o tâmpenie, nu cred că vor face așa ceva. Este influențat Ciolacu de multe lucruri”, a spus fostul șef LPF.

