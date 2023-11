Cât plătește armata română pentru dotarea cu veste antiglonț și căști Kevlar. Firma câștigătoare, deținută de băieții deștepți din apărare

În anul 2018, Ministerul Apărării decidea achiziționarea de veste antiglonț și căști de protecție din Kevlar. Ce impresiona la acest contract de achiziție era numărul mare de produse comandate: peste 65.000. În condițiile în care întreaga armată române are puțin peste 70.000 de militari, iar forțele terestre circa 45.000, achiziția a fost una de anvergură, dovadă și prețul achiziției: peste 150 de milioane lei.

Contractul a ajuns să valoreze azi aproape 200 de milioane

În 28 august 2028, Ministerul Apărării atribuia achiziționarea a peste 65.000 de veste antiglonț cu plăci ceramice nivel IV și alte 65.000 de căști de protecție din Kevlar. Valoarea estimată, fără TVA, era de 125 milioane lei pentru vestele antiglonț și peste 25 de milioane, pentru căștile din Kevlar. Astfel, valoarea totală a contractului era stabilită la suma de 151 milioane lei. Contractul semnat era unul cadru, firma câștigătoare urmând să livreze produsele pe o perioadă de șapte ani, durata maximă admisă pentru contractele cadru.

În luna octombrie a acestui an, MApN a acordat un contract subsecvent, în valoarea de 13 milioane lei, pentru achiziționarea de veste și căști în conformitate cu acordul cadru semnat în anul 2018. A fost cel de-al treilea contract subsecvent încheiat în acest an, după cele încheiate în aprilie și mai, pentru 10 și 13 milioane lei. În total, din 2018 și până acum nu mai puțin de 22 de contracte subsecvente au fost atribuite astfel. Spre exemplu, în anul 2020, nu mai puțin de 48 de milioane lei erau plătite pentru veste și căștile din Kevlar. Potrivit ultimului anunț de pe site-ul licitațiilor publice Seap.ro, valoarea totală a contractului a ajuns la suma de 197,6 milioane lei, echivalentul a 39,5 milioane euro.

Potrivit datelor din SEAP, , unde doar agenții economici care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie stabilite de autoritatea contractantă au dreptul de a depune oferte în etapa ulterioară, nefiind organizată o licitație electronică, contractul fiind atribuit după criteriul prețului cel mai mic. Anunțul privind licitația a fost publicat în luna aprilie, și atribuit patru luni mai târziu. Potrivit datelor publice, MApN a primit o singură ofertă, una pentru veste și una pentru căștile din Kevlar, ambele de la aceeași firmă, Stimpex S.A. din București.

Potrivit Legii 98/2016 privind achizițiile publice, „numărul minim de candidaţi indicat în anunţul de participare conform dispoziţiilor alin. (3) trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi, în orice situaţie, nu poate fi mai mic de 5”, se arată în articolul 78, paragraful 3, al actului normativ.

Stimpex SA, sute de contracte cu statul

Potrivit datelor publice de la Ministerul Finanțelor, anul trecut societatea Stimpex SA a avut o cifră de afaceri netă de 194 milioane lei, în creștere cu 80% față de anul precedent, realizând un profit net de aproape 8 milioane lei și având aproape 178 de angajați, cu 30% mai mult față de anul precedent. Firma are datorii de 24 milioane lei, în creștere în ultimii ani, pe măsură ce a crescut și cifra de afaceri a companiei.

Acești ultimi ani sunt caracterizați și de o perioadă în care firma a reușit să câștige zeci de contracte cu statul român. Potrivit platformei Confidas, Stimpex SA, înființată în 1991, a avut până în prezent 630 de contracte publice. Potrivit datelor din SEAP, din anul 2008 până în prezent au fost 172 de contracte publice câștigate, cu o valoare totală de 2,8 miliarde lei, adică echivalentul a 575 milioane euro. Anul acesta, firma a reușit să câștige 33 de contracte în valoare totală de 815 milioane lei. Recordul a fost stabilit însă în anul 2021, cele 40 de contracte câștigate în acel an însumând 945 milioane lei.

Ultimele contracte câștigate, tot în luna noiembrie a acestui an, au fost încheiate tot cu Ministerul Apărării și privesc achiziția de echipamente de protecție împotriva agenților nucleari, biologici sau chimici. Cele cinci contracte au o valoare totală de circa 20 de milioane euro, iar un alt contract, încheiat tot în noiembrie pentru măști de gaze și costume de protecție are valoarea de 17,8 milioane euro.

Firma a avut contracte și cu alte autorități din domeniul securității naționale, printre acestea STS (în luna martie a acestui an le-a vândut și acestora 135 de căști de protecție din Kevlar), ISU sau MAI. În anul 2016, aceeași firmă avea să încheie un contract cu Poșta Română pentru furnizarea a 16.500 de spray-uri lacrimogene, la un preț total de aproape 180.000 lei.

Firma are contracte de furnizare și cu NAMSA (The NATO Maintenance and Supply Agency), iar anul trecut a obținut din partea CSAT avizul pentru a furniza echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor IT de interes național, precum și în rețelele 5G. La aceeași dată, CSAT oferea același aviz și Regiei Autonome Rasirom, ce se află în coordonarea SRI. Firma Simpex SA avea să ajungă însă în atenția presei după anul 2020, fiind compania care , dezvoltate împreună cu Romarm, dar care în final s-au dovedit a fi inutile în contextul pandemiei Covid19.

Cine sunt acționarii firmei

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma Stimpex SA are 39 de acționari, însă cei mai importanți sunt Marcel Istrate (33,55%), Cristian Toroipan (13,75%), Isidior Stamatoiu (8,75%) și Costel Chivu (7,24%). Ca administratori figurează Marcel Istrate, Marin Ștefan și Vlad Constantin Istrate.

Al doilea acționar al firmei, Cristian Toroipan, mai este acționar la alte două firme, Global Video Media SA și PSV Company SA, la prima dintre ele ceilalți doi acționari fiind Liviu Luca și Eugen Luha, foștii apropiați ai omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. Presa a scris că Toropian ar fi verișorul soției lui Liviu Luca.

În ceea ce-l privește pe administratorul Marin Ștefan, acesta este acționar și administrator la firma SC Rom Offset Management & Production SRL, firmă unde acționatul majoritar este Bogdan Ceauşelu, fiul unui fost general din armata română, fost asociat la finalul anilor 90 în firma Boss Exim Trading Group SRL cu fostul ministru Sebastian Vlădescu. Firma se ocupa cu exportul de tehnică militară în Africa, potrivit , iar în prezent este radiată din registrul comerțului. În aceeași firmă mai era asociat și generalul Otto Breuer, adjunct al lucrarilor Canalului Dunare-Marea Neagra din 1976-1984, care declara în anul 2009 că nimeni nu a murit împușcat la Canal, toate decesele venind în urma neglijenței sau beției.