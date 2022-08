Cât sunt de afectați miniștrii de creșterea ratelor în lei. Nicolae Ciucă a luat 100.000 de euro pe 5 ani; o treime dintre guvernanți are zero datorii

Creșterea ROBOR nu afectează în mod direct decât o mică parte din membrii Guvernului, respectiv cei care au împrumutat sume mari în lei, de la bănci, și trebuie să le returneze într-o perioadă mai lungă de timp. Mai mult de jumătate dintre miniștri au credite în euro sau nu au împrumuturi deloc.

Lista miniștrilor care nu au nicio datorie

băncilor sunt în număr de 8, dintr-un total de 21 (incluzându-l și pe premierul Nicolae Ciucă). Aceștia sunt:

– Kelemen Hunor – Viceprim-ministru

– Bogdan Aurescu – ministrul Afacerilor Externe

– Cătălin Predoiu – ministrul Justiției

– Vasile Dîncu – ministrul Apărării Naționale

– Alexandru Rafila – ministrul Sănătății

– Gabriela Firea – ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

– Lucian Romașcanu – ministrul Culturii

– Virgil Popescu – ministrul Energiei

Premierul Nicolae Ciucă, credit de 100.000 de euro, pe 5 ani

Premierul Nicolae Ciucă a fost suficient de inspirat încât să evite un credit în lei, și a ales unul în euro. Liberalul a făcut pe care s-a obligat să-l returneze într-un timp relativ scurt: 5 ani.

Asta înseamnă că Nicolae Ciucă și-a asumat din start o rată mare, pentru a termina mai repede de plătit. El nu va fi afectat de creșterea ROBOR care a ajuns la 7,2%, sau IRCC – 2,65. La creditele în euro se aplică indicele Euribor, care este de 0,04% la 3 luni.

Miniștrii care nu sunt afectați de creșterea ROBOR

Viceprim-ministrul Sorin Grindeanu are, de asemenea, un credit în euro pe care l-a contractat la bancă în anul 2007 și este scadent în 2035. Valoarea împrumutului este de 52.400 euro.

Barna Tzaczos, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a reușit să evite banca, deși a făcut un împrumut mare în lei. În 2019, el a primit 300.000 de lei de la o persoană fizică, pe care s-a obligat s-o returneze până în 2024.

Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, este, de asemenea, foarte liniștit în ceea ce privește creșterea ratelor. El are un singur împrumut, făcut la o bancă din Statele Unite, pe care l-a contractat în 2015 și trebuie să-l achite până în 2045, valoarea acestuia fiind de 476.355 dolari americani.

Miniștrii cumpătați: au împrumutat atât de puțini bani încât nu simt creșterea ratelor

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și Eduard Novak, ministrul Sportului, au împrumutat sume mici. Primul are un credit de 4.000 de lei, pe care l-a luat și trebuie să-l achite în 2022, iar cel de-al doilea are un împrumut de 9.060 de lei, pe care trebuie să-l achite eșalonat, până în 2050.

Miniștrii ”banilor” se grăbesc să-și închidă creditele în lei

Paradoxal, miniștrii cu cea mai bună educație financiară sunt și cei care pierd mulți bani în această perioadă. Ioan Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a împrumutat 200.000 de lei, de la bancă, în 2019. El speră să achite creditul până în 2029.

Și Adrian Câciu, ministrul Finanțelor, a împrumutat 53.927 de lei în 2017 și 13.500 de lei în 2019. Creditele bancare ar trebui achitate cel târziu până în 2024.

Și Florin Marian Spătaru, ministrul Economiei are un credit în lei, de 30.000 de lei, luat pe 9 ani. Acesta ar trebui achitat până în 2024. De asemenea, el mai are două împrumuturi în euro, totalizând 38.000 de euro.

Constantin Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, mai are 3 ani la dispoziție pentru a-și achita un credit de 98.136 lei. Cam în aceeași situație este și Marius Constatin Budăi, ministrul Muncii și Protecției Sociale, care în 2026 vrea să închidă un credit de 89.561 lei.

Lucian Bode a împrumutat de la bancă și de la o persoană fizică

Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne are mai multe credite, însă cel mai mare este de 100.000 de euro, pe care l-a luat în 2022 și trebuie să-l achite într-un an. El a evitat creditul la bancă și a preferat să se ceară bani de la o persoană fizică. Bode mai are un credit ipotecar pe 20 de ani, în valoare de 26.795 euro, un altul de 226.025 lei, un card de credit de 20.000 de lei (scadent anul acesta), un împrumut de nevoi personale de 2.957 lei și un overdraft de 10.000 de lei.

Cîmpeanu și Daea, cei mai afectați de explozia ratelor

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației Naționale, are 6 credite în lei, care totalizează 313.800 de lei și un împrumut de 32.000 de euro de la o persoană din familie. Cîmpeanu și-a propus să închidă toate creditele până, cel târziu, anul viitor, urmând ca împrumutul în euro să-l plătească până în 2026.

Cel mai afectat de explozia ratelor pare să fie Petre Daea, ministrul Agriculturii. Acesta are 3 credite bancare, toate contractate în anul 2019, care totalizează aproape 463.000 lei. Cel mai mare are scadență în anu 2031. Daea a mai trecut în declarația de avere și cumpărături făcute cu un card de cumpărături la cel mai mare retailer online din România, în valoare de 9.000 de lei. Acestea trebuie achitate în 3 ani.