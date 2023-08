Cătălin Botezatu, noi dezvăluiri despre starea sa de sănătate. Cine poate lua decizii în locul său în situații grave

Cătălin Botezatu (56 ani) a vorbit despre starea sa de sănătate, după ce în luna iulie a mai trecut printr-o nouă operație la inimă. Intervenția a avut loc în Turcia, acolo unde designerul merge de ani buni pentru a se trata, medicii montându-i al șaselea stent la inimă.

Cătălin Botezatu a desemnat o persoană care să ia decizii importante dacă el va suferi o operație gravă

În cadrul unui interviu, Cătălin Botezau a mărturisit că are o persoană care poate lua decizii asupra intervențiilor sale medicale, dacă situația devine complicată în timpul acestora. ”N-a semnat familia, n-a semnat vreo iubită”, precizează el.

Designerul îi sfătuiește pe românii care se confruntă cu situații similare lui să apeleze la un consilier medical, fiind nevoiți să se deplaseze la un spital din străinătate, ca să se opereze și să se asigure că vor beneficia de cea mai sigură intervenție.

Consilierul medical este cel care va răspunde de transportul până la spitalul din străinătate, de tot ce înseamnă obținerea aprobărilor, dar și de obținerea unor costuri avantajoase. De obicei, intervențiile chirurgicale în altă țară sunt extrem de costisitoare, mai ales dacă este vorba despre ceva complicat.

“Mergi la consilier! El se ocupă de tine, te ajută să obții vize și documente de la consulat, se ocupă de transport special cu avionul dus – întors, se asigură că beneficiezi de cele mai bune prețuri. Pe toate acestea le realizează consilerul medical”, spune Cătălin Botezatu, la Kanal D, în emisiunea ”Apel la consilier”.

Cătălin Botezau, operat din nou la inimă în acest an

În același timp, , pentru a ști cum evoluează starea lor de sănătate. El procedează astfel, reușind să descopere la timp ceea ce se poate transforma într-o problemă de sănătate gravă.

Tot în urma unui control de rutină, în iulie 2023. Doctorii din Turcia i-au montat al șaselea stent, iar intervenția a decurs cu bine. Cătălin Botezau a avut și o mână de ajutor, mai exact un consilier medical internațional, Eva Pavel.

“Este firesc să-ți faci analizele complete în fiecare an și dacă ești sănătos. Oricând poți descoperi ceva mai puțin plăcut. Eu îmi fac aceste controale în fiecare an. Am fost la control să-mi verific stenturile și când mi-au făcut angiografia au constatat că un vas de sânge era înfundat în proporție de 80-90% și m-au întrebat dacă mai pun 2 stenturi.

Dar am făcut la timp prevenția… Contează să descoperi din timp orice boală. Dacă te duci prea târziu nu mai au ce face nici cei mai buni doctori, nici cele mai bune spitale”, a mai spus Cătălin Botezau pentru sursa menționată.