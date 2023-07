Ce se întâmplă cu Cătălin Botezatu, noi detalii despre starea de sănătate a celebrului designer

Ce se întâmplă cu Cătălin Botezatu acum. A dat noi detalii despre starea lui de sănătate, după ce a avut tot mai multe probleme.

Cătălin Botezatu, noi detalii despre sănătate

. Medicul care se ocupă de ceelbrul designer i-a recomandat acest lucru, iar acesta s-a conformat.

Acesta a trebuit să ia decizia pe loc, pentru că nu știa înainte că ar avea nevoie de un nou stent. Este deja al șaselea stent la inimă pe care desginerul îl are.

Nu a trecut nici măcar o săptămână, dar iată că desginerul se ține ocupat. Cătălin Botezatu deja se ocupă de o nouă colecție de haine. Mai mult, el o să meargă și la Paris peste câteva zile.

„De la o vârstă nu mai e chiar așa… Trebuia să văd în Turcia și ce se întâmplă legat de celelalte 5 operații de cancer. Totul e ok, dar a trebui să îmi pună acest stent.

A fost o decizie pe care am luat-o pe loc. Nu a trecut nici măcar o săptămână, sunt bine merci, am început treaba, lucrul la colecție, pregătesc colecția pentru New York, dar mai avem două evenimente super tari acum, pe 26 și 27 iulie, o să mergem și la Paris. Viața merge înainte!”, a spus Cătălin Botezatu, conform .

Cătălin Botezatu, extrem de optimist în ciuda problemelor de sănătate

Cătălin Botezatu spune că este mereu pozitiv și se ține ocupat ca să nu aibă timp să se gândească la probleme.

Deși a avut și stenturi la inimă, designerul se consideră a fi de neoprit.

„Nu vrei să știi ce program am! Asta este viața mea! Îmi fac treaba, totul merge înainte. Am multe proiecte care îmi dau satisfacție și energie. Cred că asta mă ține în priză. Dacă ești optimist și puternic nu are de ce să îți fie frică”, spune Botezatu care este de-a dreptul de neoprit.

Au fost stenturi, iarăși stenturi, 5 operații de cancer, și așa mai departe, le-am privit ca atare, Dumnezeu mi-a dat să văd cât pot să duc. Sunt foarte puternic și încrezător în mine”, a mai spus Cătălin Botezatu.