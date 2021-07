Cătălin Botezatu, situație neplăcută la Festivalul de Film de la Cannes. Ce i s-a întâmplat

Premiat pentru întreaga sa carieră și pentru show-urile de modă spectaculoase organizate de-a lungul anilor, celebrul creator de modă a fost pus într-o situație neplăcută.

Organizatorul evenimentului desfășurat de revista Forbes nu a fost atent și a greșit numele lui Cătălin Botezatu, care s-a văzut nevoit să repare această greșeală în văzul tuturor.

În momentul în care a urcat pe scenă pentru a-și lua premiul a simțit nevoia să se prezinte așa cum trebuie, spunându-le tuturor cum se numește în realitate.

Cătălin Botezatu, moment stânjenitor. Ce a pățit la Festivalul de Film de la Cannes

„Bună seara, doamnelor și domnilor, numele meu e Cătălin Botezatu”, a spus creatorul de modă pe scena Festivalul de Film de la Cannes.

Vedeta și-a primit premiul cu zâmbetul pe buze, fiind extrem de încântat de onoarea care i s-a oferit prin intermediul evenimentului unde a organizat și o prezentare de modă.

Așa cum era de așteptat modelele lui Cătălin Botezatu au făcut senzație prin intermediul creațiilor purtate, designerul mulțumind revistei Forbes pentru invitația primită.

„Mulțumesc, Forbes! A fost o mare plăcere să fiu aici”, a scris Cătălin Botezatu pe contul său de Instagram, alături de câteva imagini de la festival.

Cătălin Botezatu, despre începuturile în lumea modei

Cătălin Botezatu a vorbit deschis despre cariera sa, numărându-se dintre puținele persoane care au avut șansa să lucreze cu celebrul Gianni Versace, cel care a făcut istorie în lumea modei internaționale.

Creatorul de modă român s-a bucurat din plin de această oportunitate unică, care la final i-a adus foarte multe informații utile. Așa a ajuns să fie unul dintre cel mai cunoscuți designeri de pe meleagurile natale.

„Și-a pus amprenta pe mine foarte puternic acest creator pentru că puțini pot fi numiți «creatori». Am fost elevul lui, am avut șansa să îl cunosc, să învăț de la el multe lucruri, să fac stagiul în Milano, să merg la el la ședințe foto.

Celor 3 studenți ai lui le-a oferit șansa să rămână acolo, dar eu, mândru, am zis nu, mă întorc acasă. Nu am vrut să fiu celebru, am vrut să fac lucruri de calitate.

Sunt un patriot prin excelență și atunci am vrut să demonstrez că și românii sunt tari”, a povestit Cătălin Botezatu la un moment dat, potrivit .