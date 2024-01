Cătălin Cîrjan, mesaj misterios referitor la Rapid: ”Ce e mai bun abia acum urmează”

Venit cu mult entuziasm în vară l, fotbalistul de 21 de ani a început foarte bine sezonul. Însă, din păcate acesta nu a mai continuat în același ritm și a ajuns pe banca de rezerve.

Mesaj de dragoste pentru Rapid de la Cătălin Cîrjan

În încheierea anului 2023, Cătălin Cîrjan a postat pe rețelele de socializare un videoclip cu titlul ”The best is yet to come!” (n.r. – Ce e mai bun abia acum urmează) în care a vorbit de cele 6 luni petrecute la Rapid.

Deși a fost trecut de antrenorul Cristiano Bergodi pe banca de rezerve în ultima perioadă din cauza evoluțiilor sale mai modeste, tânărul mijlocaș nu dezarmează și este convins că va reveni cât de curând printre titulari.

”Mereu mi-am dorit să fiu cel mai bun și să îi întrec pe ceilalți. Chiar dacă eram mic, munceam foarte mult și mereu am vrut să fiu cel mai bun. Jucam de dimineața până seara, intram în casă doar când eram strigat de pe balcon, îmi doream să câștig mereu.

Mi-am dorit să devin fotbalist, acum nu fac nimic în afară de fotbal, dau totul pentru fotbal și sunt sigur că fotbalul mă va răsplăti. Rapid înseamnă un club extraordinar, când spui Rapid spui cei mai frumoși fani din România”, a declarat Cîrjan, în videoclipul apărut pe .

Ce își dorește Cîrjan în partea a doua a campionatului

Jucătorul școlit la academia lui Arsenal mărturisește că se simte fotbalist atunci când pășește pe stadionul din Giulești și le-a promis suporterilor că va da totul pentru echipă atunci când va fi folosit.

”Sunt mândru că joc pentru Rapid. E un stadion extraordinar și te simți fotbalist când joci pe Giulești. Sunt foarte fericit aici la Rapid, e un club foarte mare, este extraordinar să joci pentru Rapid.

Îmi doresc doar să fiu fericit pe teren, să mă bucur la antrenamente și la meciuri. Asta e cea mai mare bucurie pentru mine. Voi da totul pentru Rapid la fiecare meci când voi juca și sunt sigur că totul va fi bine”, a mai spus Cătălin Cîrjan.

Rapid a încheiat anului 2023 pe locul 4 în clasamentul din SuperLiga, la 11 puncte în spatele liderului FCSB. Cu toate acestea, giuleștenii nu au renunțat la ideea de a se bate pentru titlu, , adus de la CFR Cluj.