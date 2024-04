Cătălin Cîrstoiu se plânge că a fost făcut omul negru în lupta pentru PMB. De ce nu-și face public proiectul pentru București

Cătălin Cîrstoiu a mai spus că sondajele nu-i schimbă gândurile și proiectul despre care este convins că dacă l-ar prezenta, actualul edil Nicușor Dan ”l-ar prelua imediat”.

Cătălin Cîrstoiu se plânge că a fost făcut omul negru în lupta pentru PMB

al Capitalei a mai spus că în raportul din 2020 Corpul de Control al Primului-Ministru a ”bătut câmpii cu grație”.

”Eu nu-mi schimb gândurile după sondaje, mă uit la oameni și le spun ce vreau eu să fac, care e proiectul meu. Am înțeles că sunt un om destul de periculos, așa…

Nu sunt incompatibil, am fost transformat în două săptămâni dintr-un om normal în inamicul public numărul unu, omul negru.

Corpul de control al guvernului Orban, în momentul ăla, a bătut câmpii cu grație. Noi am avut o discuție atunci și jumătate din raport după prima discuție oficială între părți pentru că legile invocate în raport nu mai erau de actualitate.

Au rămas niște constatări care probabil s-au dus la ANI, ANI au cerut documente, eu n-am primit nicio concluzie, vă spun cu mâna pe inimă și vreau să închidem subiectul ăsta, faptul că cineva încearcă să inducă faptul că eu am încălcat niște legi și că am făcut aia, că am făcut aia, că am o mașină….”, a declarat Cătălin Cîrstoiu la Antena 3 CNN.

Ce spune Ludovic Orban despre raportul din 2020

, care era în funcție în 2020 când Corpul de Control al prim-ministrului a efectuat un control la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), condus de medicul Cătălin Cîrstoiu, a făcut câteva precizări în acest scandal.

”Au fost mai multe sesizări legate de funcționarea SUUB, atât din perioada anterioară domnului Cîrstoiu cât și din perioada de după numirea sa. Din sesizările depuse incluziv de la angajații din spital, am trimis un corp de control.

Acest raport, când a fost finalizat, am dispus trimiterea sa la instituțiile care ar fi putut să fi adâncit cercetarea și eventual să ia decizii să să stabilească sancțiuni.

Din ce țin eu minte, sigur am trimis raportul la ANI, sigur a fost trimis la Curtea de Conturi, la Ministerul Sănătății și la Ministerul Finanțelor.

În ceea ce îl privea pe domnul Cîrstoiu, din câte țin eu minte, era ceva legat de o posibilă incompatibilitate sau conflict de interese, căci de aceea a fost trimis către ANI, e instituția care poate lua astfel de decizii“, a declarat Ludovic Orban la .

De ce nu și-a prezentat Cătălin Cîrstoiu proiectul pentru București?

Candidatul PSD-PNL pentru Capitală a declarat luni seară că este convins că, dacă ar prezenta proiectul său pentru București, actualul edil Nicușor Dan ”l-ar prelua imediat”.

”O să-l prezint la un moment dat. Lăsați-mi și mie plăcerea asta. Sunt sigur că dacă l-aș prezenta, domnul Nicușor Dan l-ar prelua imediat. (…)

Ce vreți să vă spun, să vă spun despre autostrada suspendată, vreți să vă spun că mi-aș imagina un tren zburător în jurul Capitalei? Nu pot să fac asta. Lucrurile pe care le spun sunt lucruri care pot fi făcute”, a mai declarat Cîrstoiu la .

Medicul a mai precizat că programul său cu soluțiile pentru Capitală nu este încă finalizat, dar că și-ar dori ca Bucureștiul să fie înconjurat de ”o centură verde” formată din vegetație pentru un aer mai puțin poluat.

Cătălin Cîrstoiu a subliniat că el nu poate să le știe pe toate, așa că adună idei și propuneri de la specialiștii pe fiecare domeniu. ”Eu nu pot să știu, eu pot să integrez”, a mai spus el.