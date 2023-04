Cătălin Măruță, pus la punct de Nelu Curcă din La Bloc în propria emisiune: „Te paște asta la PRO TV!”

Cătălin Măruță și-a găsit ”nașul” în persoana lui Nelu Curcă din La Bloc, preotul care a fost cândva actor pe nume Mihai Coadă. În cel mai recent podcast al prezentatorului de la PRO TV, părintele i-a atras atenția asupra unui mare păcat de care omul nu scapă până la sfârșitul vieții.

Cătălin Măruță, pus la punct de Nelu Curcă din La Bloc: „Te paște treaba asta la PRO TV”

Interpretul lui Nelu Curcă din sitcomul La Bloc a acceptat invitația lui Cătălin Măruță de a vorbi despre retragerea sa din lumea artistică. Profitând de acest interviu, Mihai Coadă a ținut să îi atragă atenția lui Măruță în legătură cu un mare păcat în care cad mai ales cei care se află în lumina reflectoarelor.

Retras la mănăstire de ani buni, Mihai Coadă a oferit o serie de pilde. Ba chiar i-a spus lui Măruță că Diavolul îl poate păcăli atunci când se mândrește cu ceea ce face, mândria fiind unul dintre păcatele capitale.

Complimentat de prezentator în legătură cu tot ce a realizat, Mihai Coadă i-a zis lui Măruță să nu-l mai laude prea tare că va cădea în brațele celui Necurat, adică va deveni mândru.

„Mândria e păcatul cu care e cel mai greu de luptat. Vezi că te paște treaba asta la PRO TV. Ești vedetă. Dar vezi să nu ți-o amețească Diavolul chestia asta că ai trecut peste mândrie.

Vrând, nevrând, făcând treaba asta… Îți mai trimite Dumnezeu și timp de smerenie, sunt convins de treaba asta. Îți face bine că te spovedești”, este sfatul duhovnicesc pe care Cătălin Măruță l-a primit de la Mihai Coadă, în

„Cred că am trecut peste lucrul ăsta”, i-a răspuns, parcă ușor arogant, Cătălin Măruță, spunând că nu mai e în acea etapă a vieții în care să se dea mare cu faptul că e celebru.

Cum a ajuns să joace Mihai Coadă în serialul La Bloc

, apoi, cum a ajuns să joace în serialul de la PRO TV. Înainte să ajungă la casting, actorul juca deja la Teatrul Municipal Toma Caragiu din Ploiești. Persoana care a pus ochii pe el a fost chiar fostul patron al PRO, Adrian Sârbu.

„Au dat foarte mulți actori pentru Nelu Curcă. Domnul Adrian Sârbu nu era de acord cu niciunul. Au dat 200 de actori din București. El și-a adus aminte că m-a văzut într-o piesă de teatru la Nottara jucând. A zis că eu m-aș apropia ca gen”, a dezvăluit Mihai Coadă în emisiunea lui Cătălin Măruță din mediul online.

În ziua când a trebuit să plece din Ploiești spre București, la casting, avea de făcut două repetiții la teatrul local. Cu greu s-a tocmit cu regizorul să poată ajunge la PRO TV, unde a dat prima probă cu . După ce Sârbu a văzut caseta cu înregistrarea în care îl interpreta pe celebrul Nelu Curcă, mogulul a zis că el este cel mai potrivit pentru a face parte din proiectul de comedie.

„Proba am dat-o cu Dragoș Moștenescu. Mi-a dat textul înainte să îl memorez că avem timp până la 12 noaptea. Am făcut cu Dragoș proba și am văzut că se râdea. Le plăceau. Am zis că dacă râde regizorul e de bine”, a mai povestit actorul Mihai Coadă în cadrul aceluiași podcast.