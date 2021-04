Cătălin Moroșanu de la Survivor s-a accidentat. Ce temeri are soția Faimosului

Cătălin Moroșanu s-a accidentat în competiția Survivor România. Soția Faimosului are temeri cu privire la starea acestuia de sănătate.

Femeia a povestit că luptătorul KO are probleme mai vechi la unul din genunchi. Ea a explicat că dacă este vorba de o recidivă, problemele pot fi destul de serioase.

Soția lui Moroșanu a spus și să bărbatul o să dea tot ce poate în competiția din jungla Republicii Dominicane și nu va renunța prea ușor. Georgiana a mai dezvăluit și că sunt și alte lucruri care o supără.

Georgiana Moroșanu a dezvăluit că soțul ei a avut unele probleme de sănătate mai vechi: „avea la genunchi o poveste mai veche, care-l mai supără din când în când”.

„Dacă a recidivat, atunci e o problemă destul de serioasă. După cum îl ştiu, însă, nu se va da bătut cu una, cu două. Însă, recunosc, sunt uşor îngrijorată în aceste zile!”, a adăugat ea, potrivit BZI.

Femeia a explicat că nu o interesează cine câștigă, doar vrea să-și vadă soțul acasă, sănătos: „pentru mine contează să vină acasă întreg. Cât mai repede”.

„Să câştige cine o vrea, dar Cătălin al meu să revină mândru de el, bucuros de participare şi de eforturile depuse!,” a subliniat femeia.

În plus, acesta a mai dezvăluit că sunt unele lucruri care o supără mult. Nu a mai putut să vorbească cu soțul ei de la sfârșitul anului trecut: „cel mai supărător lucru e faptul că nu putem vorbi. Nu avem cum lua legătura. Și, ştiţi ce? Nimeni nu mă crede când le spun că nu am vorbit de atâta vreme cu el”.

„Mă mai întreabă colegii de muncă sau chiar pacienţii, dintre cei care ştiu ce relaţie am cu Cătălin, mai ales, când am vorbit cu el ultima dată. Când le spun că nu am mai vorbit de la finele anului trecut se uită tare neîncrezători la mine,” a mai spus ea. Cătălin Moroșanu și Georgiana sunt împreună de aproximativ 18 ani. Cei doi au o fetiță, dar copila este ținută departe de viața publică.

