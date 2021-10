Cătălin Moroșanu s-a transformat spectaculos. Ce greutate are acum fostul concurent de la Survivor România

Cătălin Moroșanu a vorbit despre greutatea sa, după ce a reușit să dea jos mai multe kilograme. Luptătorul K1 a postat, pe rețelele sociale, o fotografie făcută anul trecut, atunci când avea 120 de kilograme.

Fostul concurent de la Survivor România a slăbit spectaculos anul acesta, așa cum se poate vedea în imaginile postate. Acesta are de gând să fie o inspirație pentru tinerii care se înscriu la academia sportivă de care se ocupă acum.

Cătălin Moroșanu, adevărul despre greutatea sa. Cum arată acum

a postat o fotografie pe contul de socializare pentru a evidenția transformarea prin care a trecut în ultimul an. Sportivul a slăbit foarte mult comparativ cu anul trecut, atunci când avea 120 de kilograme.

ADVERTISEMENT

Pentru a le arăta internauților transformarea sa, luptătorul K1 a postat o fotografie din octombrie 2020 și una realizată zilele acestea.

În ianuarie, Moroșanu a plecat în Republica Dominicană pentru a participa la Survivor România. A stat în competiție până în aprilie, atunci când a fost eliminat din motive medicale.

ADVERTISEMENT

Fostul concurent a slăbit destul de mult în perioada în care a participat la reality show-ului de la Kanal D. Acesta a continuat să-și țină greutatea sub control până a ajuns la kilogramele dorite.

A reușit să dea jos 20 de kilograme în ultimul an. Această greutate nu a mai avut-o de mai bine de un deceniu, atunci când a participat la K1 World Grand Prix în Seoul.

ADVERTISEMENT

Totodată, Cătălin Moroșanu i-a îndemnat pe oameni să nu renunțe la visul lor. Sportivul a reușit să pună bazele unui proiect la care visa de ceva timp, Academia Cătălin Moroșanu.

„Poza din stânga e din octombrie 2020. Aveam aproape 120 de kilograme și cu greu îmi mai găseam motivația de a mai intra în sală după ce am renunțat la cariera de sportiv.

ADVERTISEMENT

În decembrie am ales să merg la Survivor pentru un restart și acolo, în momente de singurătate, am realizat cât de importantă este viața și câte lucruri frumoase mai pot face pentru noua generație.

Așa am hotărât că pot oferi din experiența mea tinerilor și am pus în aplicare visul meu mai vechi: Academia Cătălin Moroșanu. Poza din dreapta: octombrie 2021, 100 kg, ca atunci când am luptat la K1 World Grand Prix Seoul.

ADVERTISEMENT

Trăind un nou vis, cu o nouă motivație, ca zilnic să pot contribui la creșterea viitorilor mari campioni. Oameni buni, urmăriți-vă visul, nu vă lăsați urmărit de el!”, a scris Cătălin Moroșanu pe .

Cătălin Moroșanu s-a mutat la București

Recent, Cătălin Moroșanu s-a mutat în Capitală, acolo unde și-a deschis academia care îi poartă numele. Soția și fiica lui au rămas în Iași, dar nu stau mult despărțiți, pentru că sportivul încearcă să le vadă cât mai des.

„Familia este pe primul loc, nu o s-o las pentru alte lucruri. Dar dacă tot pot face ceva pentru cariera mea, de ce să nu ne susținem unul pe altul”, spunea Moroșanu la Antena Stars.

Cătălin Moroșanu a legat câteva prietenii după Survivor România și nu doar cu unii dintre foștii coechipieri. Sportivul a rămas în relații bune cu Marius Crăciu, care a fost rivalul său și la Ferma vedetelor.

Luptătorul K1 , fiind un sportiv de performanță și campion de judo. Cel mai probabil, salariul tânărului va fi unul pe măsură.

Marius Crăciun este antrenor personal la Academie, pe care Cătălin Moroșanu îl consideră „un om deosebit și un caracter frumos”. Tânărul a fost entuziasmat de această șansă și este dornic să-i antreneze pe cei care își doresc să facă performanță.