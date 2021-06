Cătălin Moroșanu speră să dea lovitura la EURO 2020. Ironii la adresa lui Daniel Ghiță

Cătălin Moroșanu a vorbit într-un interviu despre deschiderea unei academii de arte marțiale, principalul său obiectiv în viitorul apropiat, şi a anunţat ce favorită are la EURO 2020.

„Moartea din Carpați” a intrat și în politică și este consilier județean la Galați, însă pentru celebrul concurent de la show-ul , slujba în numele cetățeanului nu mai este o prioritate pentru moment.

Pe cine mizează Cătălin Moroșanu la EURO 2020: „Am și pariat!”

Cătălin Moroșanu e unul dintre cele mai întrăgite personaje din showbiz-ul românesc datorită naturaleții sale, dar și a declarațiilor sincere, cu sare și piper.

Moroșanu este însă și un microbist înrăit și așteaptă cu nerăbdare debutul Campionatului European de fotbal, unde are o favorită certă. Ba chiar a mizat all-in pe ei și a mărturisit că s-ar putea îmbogăți după ce a pariat că naționala Angliei va cuceri titlul continental: „La EURO țin cu Anglia, e o echipă bătăioasă. Am și pariat! Mă îmbogățesc dacă o să câștige Anglia. Are cotă 7,00”, a surprins fostul sportiv.

Consilierul județean de la Galați din partea Partidului Național Liberal a declarat de asemenea că politica nu mai este o prioritate în acest moment pentru el și dorește să se întoarcă către sportul care i-a oferit totul și să își întemeie propria școală de arte marțiale mixte: „Eu, mai puțin cu politica acum. Încerc să mă ocup de kickbox, să deschid o academie, să atrag lumea spre acest sport. S-au deschis sălile, stadioanele și îi dăm drumul la treabă”, a mai explicat moldoveanul.

Cătălin Moroșanu îi aruncă mănușa lui Daniel Ghiță: „El e deputat acum, are imunitate! Ce să mai mai bat cu el?!”

a fost surpriza Partidului Social Democrat la alegerile parlamentare din toamnă, când fostul luptător de kickboxing a obținut fotoliul de . Cătălin Moroșanu a abordat și acest subiect și l-a ironizat pe politician: „Ce să mă mai bat cu Ghiță? El e deputat acum, are imunitate. Nu mai e cazul. S-a făcut politician”, s-a amuzat „Moartea din Carpați” pe seama lui Ghiță.

La alegerile locale și parlamentare au candidat și alți foști sportivi, cele mai importante nume fiind cele ale lui Anghel Iordănescu, Dumitru Dragomir, Dorinel Munteanu, Daniel Pancu, Adrian Neaga sau Marius Stan.

Ajuns la 36 de ani, Moroșanu însă nu excludă să revină în ring pentru o ultimă luptă, chiar dacă asta ar însemna că ar trebui să sufere o nouă intervenție chirurgicală la genunchi: „Totuși, pentru mine mai e posibil să mai fie o luptă. Pentru asta trebuie să mă operez la genunchi”, a declarat Cătălin Moroșanu la evenimentul de lansare a SuperEuro, .

Cătălin Moroșanu a fost prins beat la volan

Cătălin Moroșanu nu e neapărat un exemplu în afara ringului. Fostul concurent la Survivor a fost pe un bulevard din centrul Capitalei la întoarcerea din Republica Dominicană, unde s-a filmat show-ul Survivor România.

Fostului luptător i-a fost suspendat permisul de conducere pe o perioadă de 90 de zile, primind și o amendă consistentă. Rezultatul etilotestului a arătat o alcolemie de 0,4 mg alcool pur în aerul expirat, iar incidentul nu i-a picat deloc bine, mai ales că este o persoană publică.

Nu e prima oară când Cătălin Moroşanu are probleme cu legea. În urmă cu patru ani, a fost prins de poliție circulând cu 110 kilometri pe oră, în satul Mărășeni, comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui.