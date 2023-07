Câți bani a cheltuit Gigi Becali la FCSB: ”Sunt pe plus!” Exclusiv

Finanțatorul vicecampioanei României a recunoscut că nu se mai gândește la vânzarea clubului, deși în primăvară anunța că .

Gigi Becali a vorbit despre banii investiți la FCSB

Gigi Becali a vorbit deschis la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre sumele pe care le-a investit la FCSB, despre banii care i-a adus în țară prin calificările din cupele europene și prin vânzarea de jucători.

”Eu vreau să le deschid mintea și să se gândească așa. Băi, vedeți câți bani a adus Becali din vânzare de jucători și faceți socoteala la toate celelalte 15 și comparați să vedeți dacă a vândut mai mult decât toți. Adică bani aduși în România.

Dacă îi luam eu ăia 200 de milioane aproape, că atâta sunt cu jucători și calificări, da, dar dacă sunt cheltuiți în România, i-a luat România. Eu am mai dat din buzunarul meu 10 la început și cu 12, 22 de milioane.

Deci sunt 22 de milioane în gaură și cu ăia 200, sunt 222 de milioane care au plecat de la mine din buzunar cum ar veni spre economia României. Asta trebuie să vadă jurnaliștii care mă contestă”, a declarat Becali.

Cât valorează FCSB în acest moment

Omul de afaceri, care a vorbit și despre , consideră că în acest moment FCSB valorează 50 de milioane de euro, iar suma va fi și mai mare în anii următori, deoarece prețurile încep din nou să crească după pandemia de coronavirus.

”Eu sunt pe plus dacă am primit 25 de milioane pe echipă. Eu am cheltuit 22 și am primit 25, asta înseamnă că sunt pe plus 3. Tu dacă dai pe un apartament 120.000 și dacă după aia iei 150.000 pe el, nu ești 120.000 gaură, ești 30.000 plus. Dacă eu pot să vând clubul cu 25 de milioane și am cheltuit 22, înseamnă că eu sunt plus 3.

Dar eu zic că sunt mult mai mult plus, pentru că acum clubul face cam 50 de milioane. El o să facă 100 cât de curând. S-a terminat acum pandemia și încet, încet încep să crească din nou sumele”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

