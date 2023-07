Gigi Becali a plusat oferta pentru Vlad Chiricheș: ”Peste 1 milion de euro”

FANATIK a anunțat încă de la finalul lunii mai că finanțatorul vicecampioanei României este dispus să-i ofere un căpitanului naționalei României, care l-ar face cel mai bine plătit jucător din SuperrLiga.

Ce contract i-a pregătit Gigi Becali la FCSB lui Vlad Chiricheș

Deocamdată Vlad Chiricheș nu s-a decis dacă va reveni la FCSB în această vară, iar Gigi Becali a vorbit despre diferențele care există între propunerea pe care i-a făcut-o fundașului și ceea ce își dorește acesta.

ADVERTISEMENT

”Pe Chiricheș îl mai las, i-am făcut o ofertă cum nu mai există în România! Îi dau 400.000 de euro pe sezon, un an de contract. El vrea 500.000 și doi ani. Însă el poate să ajungă într-un an la mai mult de un milion de euro, cu primele de campionat și Conference League. Ia banii ăștia dacă iau și eu bani. Nu e normal așa?”, a declarat Becali, pentru .

Deși finanțatorul ”roș-albaștrilor” a anunțat marți seară că fundașul român se va alătura echipei următoarea zi, FANATIK a dezvăluit că Vlad Chiricheș al celor de la FCSB de la baza din Berceni.

ADVERTISEMENT

Totuși, fundașul nu s-a pregătit alături de lotul celor de la FCSB. Din informațiile FANATIK, jucătorul s-a antrenat separat. Pe lângă vicecampioana României, jucătorul de 33 de ani este dorit în Serie A de Verona, Cagliari și Lecce, conform presei din Italia.

Chiricheș, dorit de toată lumea la FCSB

Managerul general al ”roș-albaștrilor”, Mihai Stoica, a spus că a avut o discuție cu fundașul echipei naționale și simte că acesta la FCSB, club de la care a fost vândut în 2013, în Premier League, la Tottenham.

ADVERTISEMENT

”Am avut o discuție. Eu am speranțe, chiar am speranțe. În câteva zile vom știi dacă e da sau nu. Azi am avut o discuție, cred că îl cunosc destul de bine, m-am uitat în ochii lui și părea că îi surâde ideea”, a spus el.

Mihai Stoica a continuat și a afirmat că venirea lui Vlad Chiricheș ar reprezenta o mare lovitură dată de FCSB pe piața transferurilor. ”Pentru noi ar fi o lovitură mare. Poate fi extrem de important în vestiar.

E primul mare jucător de care mă întreabă fotbaliștii dacă vine sau nu. De obicei nu prea te întreabă, că e concurenţă, dar de Chiricheş toţi întreabă. E singurul!”, a mai precizat managerul general.

ADVERTISEMENT