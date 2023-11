Câţi bani a încasat Florin Manea din transferurile lui Gabi Tamaş! Suma e uriaşă

Impresarul lui Radu Drăgușin a susținut că Gabriel Tamaș este cel mai bun jucător pe care l-a manageriat. Florin Manea a dezvăluit suma uriașă de bani pe care a încasat-o din transferurile fundașului. .

Câţi bani a încasat Florin Manea din transferurile lui Gabi Tamaş

La FANATIK SUPERLIGA, Florin Manea a dezvăluit câți bani a încasat din transferurile lui Gabi Tamaș. Suma menționată de impresar este una foarte mare. Câștigurile au venit în perioada în care fostul fundaș al naționalei evolua în Premier League. Agentul FIFA a mărturisit că Tamaș a fost cel mai bun fotbalist pe care l-a manageriat în cariera sa de până acum.

“(n.r. A fost Gabi Tamaș în top 3 fotbaliști cu care ai lucrat?) Da, 100%. Cred că a fost numărul 1. Până în momentul de față, numărul 1. Acum, sper să devină Radu (n.r. Drăgușin) numărul 1.

(n.r. Tu câți bani ai luat cu Tamaș?) Nu am luat așa mult, că nu erau vremurile ca acum. Vreo 700-800 de mii de euro am luat. Bun, dar vorbim pe 5 ani. Luam cam 150-180 de mii pe an, cam așa. L-am depășit de mult cu Radu. Viitorul sună bine”, a declarat Florin Manea.

Florin Manea, dezvăluiri despre colaborarea cu Gabi Tamaș

Gabriel Tamaș, jucător cu 67 de apariții în tricoul naționalei României, a decis să agațe ghetele în cui la vârsta de 39 de ani. În trecut, fundașul central a fost impresariat de Florin Manea. .

„A fost unul dintre cei mai buni fundași centrali pe care i-a avut România. Cu Gabi am început colaborarea când a ajuns el la West Brom.

Cu mine a fost statornic, nu au fost multe echipe. A jucat 4 ani la West Brom, după care a fost la Doncaster și Watford. Asta a fost perioada în care am lucrat cu Gabi.

S-a întors în România. Un băiat extraordinar, un fotbalist incredibil, un luptător cu un fizic de individiat. În Anglia îl studiau pentru că el are un avantaj, nu-i crește niciodată pulsul la 200. Oricât de mult ar alerga sau cât de obosit ar fi, mai mult de 180 nu face. Pur și simplu era un fenomen”, a spus impresarul.

Florin Manea, despre Gabi Tamaș